, 12 luglio 2020. “Nel silenzio più totale dell’assessore competente, nei giorni scorsi, si è svolto l’incontro bilaterale tra l’autorità di gestione PSR Fra la Regione Puglia e i funzionari della Commissione Europea per valutare lo stato di avanzamento della spesa dei Fondi europei dedicati all’agricoltura.

“La regione ha evidenziato il perdurare di difficoltà strutturali sulle misure di spesa più importanti ed ha annunciato, sperando di mantenere il segreto in merito, che al 31 dicembre prossimo restituirà 100 milioni di euro per impossibilità di centrare gli obiettivi previsti. Una tragedia frutto delle decisioni furbe e fallaci assunte nell’ultimo anno. Anno di disamministrazione e trascuratezza con la Regione che si è caratterizzata soltanto per furbizia e reticenza. Non abbiamo perso un euro negli anni scorsi. Da quando Emiliano gestisce in prima persona la delega e si consiglia con il suo cenacolo di intellettuali ad estrazione agricola, la Puglia è irrimediabilmente persa alla causa della buona agricoltura”.