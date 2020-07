Al voto al voto! Non basta la cittadinanza verticale. Ci vuole la cittadinanza orizzontale

. Elezioni difficili ma cruciali. Perché con esse si deciderà il futuro della nostra città, anche in rapporto a quello che sta accadendo con questa pandemia.

In un clima di generale incertezza e di radicale insicurezza, votare non sarà facile. Eppure lo si dovrà fare, tenendo conto anche della lezione del nostro recente passato con le sue luci e con le sue ombre. Si tratta allora di ben prepararsi a tale importane appuntamento che ci vedrà tutti coinvolti nello scegliere i futuri amministratori. E non mi si venga a dire che è troppo presto. Per la politica i tempi di preparazione non sono mai abbastanza lunghi rispetto a quelli di esecuzione. Prima ci prepariamo e meglio ci troveremo ad affrontare le prossime elezioni comunali, nel mentre ci andiamo predisponendo a decidere tra i candidati per le elezioni regionali.

Molti pensano che il cuore della politica sia in chi ci governa. Non si sa che invece la forza e il cuore della democrazia non sta tanto in chi governa, quanto piuttosto in chi decide chi deve governare, controllando il suo operato anche dopo che é stato eletto. Il potere più grande non ce l’ha chi comanda, ma chi controlla chi esercita il potere. E’ questa la grande novità introdotta in epoca moderna dalla democrazia contemporanea.

Per tale ragione, lo strumento più importante è il voto. Esso rappresenta la più alta forma di partecipazione democratica e di esercizio di cittadinanza. Spesso ce ne dimentichiamo, e andiamo a votare con molta superficialità. Il voto è il primo atto di responsabilità con il quale ogni cittadino dimostra quanto tiene alla propria città, regione e via dicendo. Dovremmo avvalerci di questa forma di potere con grande attenzione e con enorme scrupolosità. Quasi un atto di religiosità civile. E invece, spesso ci apprestiamo al voto impreparati e disorientati.

Certo, stando ad alcune analisi, questo meccanismo è andato un poco deteriorandosi. Ciò che da qualche tempo pesa di più su di esso è la forte disaffezione di fronte a una politica ormai delegittimata. Ma delegittimare il potere del voto a causa di politici incapaci è un grande errore. E’ la morte della democrazia. Ma questo è un lusso che non possiamo permetterci. Il voto certo non è l’unico strumento che una comunità ha di riprendersi la città, ma certamente rappresenta una grande opportunità.

Avendo tutti un tale diritto, è il voto che ci rende uguali. Certo, accanto al diritto di votare, vi è anche quello di non votare. Ma si tratta di un pessimo modo di esercitare tale diritto. Per tale ragione quello del voto è un diritto che si trasforma in dovere.

Delegittimare il potere del voto solo perché si identifica la politica con i politici che non ci piacciono o ci hanno delusi è un grande errore. Infatti, sbagliano quelli che in nome di politici incapaci svalutano e delegittimano l’arte della politica, smettendo di credere nella eventualità che una politica buona sia ancora possibile. E sbagliano anche quelli che in nome di un ideale politico, spesso troppo astratto e separato dalla complessità della realtà, si lamentano di continuo di coloro che, tentando di mettersi in gioco al servizio della propria città, si avventurano nell’assolvere questo difficile compito.

Molti usano il voto per punire quanti non si sono mostrati all’altezza del compito intrapreso. Il peggiore elettore è proprio colui che non crede più nel meccanismo del voto. Invece di usare il voto come strumento decisionale per cambiare le cose, costui usa il non-voto per esprimere o per dare sfogo alla propria demotivazione, spesso anche accompagnata da una vera e propria frustrazione. Ma così facendo si finisce per lasciare la città in mano a chi ha il potere di giocare con il consenso degli indecisi. Non si delegittima la vecchia politica non andando a votare, ma votando altro e altri.

Senza parlare poi di quanti usano a priori il voto in forma clientelare, o per comprare una promessa di lavoro, che difficilmente sarà mantenuta, o per entrare nelle grazie di qualche sistema di potere da cui ricevere chissà quale garanzia e quale protezione.

Oggi bisogna fare i conti con questo uso individualistico del voto, al fine di superarlo e concepirlo come un meccanismo che, pur essendo strettamente personale, ha una forte valenza e dimensione sociale.

Il voto, pertanto, va visto nella sua doppia valenza: sia come strumento per dare il proprio consenso sia un modo per esprimere il proprio dissenso. Arrivare al voto impreparati significa poi affidarsi ad una decisione improvvisata che verrà presa su persone che non si conoscono. L’ideale sarebbe seguire i processi sociali e culturali che i futuri candidati hanno percorso per arrivare a proporsi come governanti.

Prepariamoci perciò già fin d’ora ad esercitare un voto responsabile, libero da interessi personali, aperto al bene comune e con una forte ricaduta sociale.

E’ giusto però dire che il voto non esaurisce la cittadinanza. Chi lo pensa fa un grande errore. Accanto al voto ci sono altre forme di partecipazione. Lo ha ribadito in modo magistrale nel suo ultimo libro dal titolo Cittadinanza pubblicato dalla Mondadori, Giovanni Moro, il figlio di A. Moro, docente di sociologia politica alla Sapienza. Scrive Moro (ivi, p. 71) che ci sono due forme di cittadinanza: una “verticale”, che connette il cittadino al sistema politico, e una orizzontale che non va a toccare tanto il sistema politico, quanto piuttosto tutti gli ambienti della comunità politica e che hanno, ad es., come oggetto la cura dei legami sociali, la partecipazione alle forme associative, etc.

In definitiva, possiamo prepararci al voto quale espressine della cittadinanza verticale solo vivendo forme di cittadinanza orizzontale, riuscendo a mettere insieme, come propone in questo libro Giovanni Moro, tre realtà che purtroppo molto spesso abbiamo invece separato, e cioè partecipazione, rappresentanza e cittadinanza. Il voto non si improvvisa. Al contrario, esso è frutto di una scelta e decisione che si maturano nel tempo, attraverso confronti ma anche prese di posizione.

Solo così potremo dire che chi eleggeremo sarà veramente espressione di una decisione popolare e democratica, libera e responsabile, scrupolosa e motivata, ma anche oculata e intelligente, per nulla incentrata su interessi di parte, ma frutto di vigilanza e di cittadinanza autentica, e non la stupida conseguenza di atteggiamenti di indifferenza e di delega, di apatia e di incuria, o anche di stanchezza e di individualistico menefreghismo. O peggio ancora il nefasto risultato di un mercificato scambio di favori clientelari, per favorire ascese sociali di persone alle quali la città proprio non interessa.

A cura di Michele Illiceto, Manfredonia 12 luglio 2020.