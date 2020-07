Ischitella, anziana investita da un’auto in retromarcia: ricoverata a Casa Sollievo

, 12 luglio 2020. Incidente questo pomeriggio ad, lungo Via Salvo D’Acquisto. Un’anziana signora di 85 anni, che risiede ad Ischitella, è stata investita da un’auto nel tentativo di parcheggiare. Sul posto sono intervenuti in soccorso gli operatori del 118, trasportandola tempestivamente all’ospedale di San Giovanni Rotondo. Al momento è stata riscontrata una frattura al tendine, ma le condizioni non sono gravi.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Video e Montaggio a cura di Vittorio Agricola