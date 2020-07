La Juve si salva con 2 rigori, immensa Dea

A Torino Juventus e Atalanta pareggiano 2 – 2 e, complice anche la sconfitta nel pomeriggio della Lazio, i bianconeri vedono avvicinarsi il traguardo del titolo. All’Allianz Stadium si è vista per larghi tratti un’ottima Atalanta, capace di tenere a lungo il pallino del gioco in casa della capolista, ma alla fine il pareggio non permette agli uomini di Gasperini di alimentare un sogno che resta lontano 9 punti. Otto sono invece quelli che separano la Juventus dalla Lazio, che rimpiange le tre sconfitte consecutive e che lunedì, in caso di vittoria dell’Inter contro il Torino, sarebbe raggiunta al secondo posto dai nerazzurri.

I bergamaschi passano in vantaggio una prima volta con una splendida combinazione tra Gomez e Zapata che manda in gol quest’ultimo.

Il primo pareggio di Ronaldo arriva su calcio di rigore, concesso per un fallo di mano. Il portoghese sfiora il vantaggio costringendo Gollini alla super parata, ma all’80’ gli ospiti tornano in vantaggio con un destro di Malinovskyi. La squadra di Sarri trema, ma arriva ancora un rigore, sempre concesso per fallo di mano e sempre trasformato da Ronaldo, a fissare il risultato sul 2 – 2.

(FONTE: LEGA SERIE A)