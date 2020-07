Lazio, addio scudetto: il Sassuolo vola

Non si ferma più la formazione di De Zerbi che vince in casa della Lazio e sale a 46 punti in classifica. Per i neroverdi è la quarta vittoria di fila, di cui tre in trasferta. Per la squadra di Inzaghi arriva invece la certificazione di un periodo di crisi, con la terza sconfitta rimediata in una settimana e l’attacco che non segna più.