L’ultima sigaretta, cortometraggio del giovane Michael Triggiani

Foggia, 12 luglio 2020. Uscirà a breve, durante l’estate,, il cortometraggio realizzato dain veste di sceneggiatore, attore, director e produttore. Disponibile, intanto, già sui social, in particolare su Instagram, il trailer della durata di 30 secondi. Determinazione e quel senso pratico tipico delle nuove generazioni, gli ingredienti base della ricetta che ha dato vita ad un tale risultato. Ma, soprattutto, la convinzione che, quando si ha un sogno da realizzare, “se il primo passo non lo fai tu, non lo farà nessuno per te. Se tu hai un sogno, basta un po’ di impegno e partire in primis da se stessi”.

E tutto è partito, in effetti, da una grande passione per il cinema che, racconta Michael a StatoQuotidiano, “ho avuto fin da bambino”. Con diploma ad indirizzo turistico, conseguito all’istituto Giannone di Foggia, ed entusiasmo tipico dei freschi vent’anni, l’aspirante cineasta, dopo essersi iscritto a La Sapienza di Roma, corso Arte e Scienze dello Spettacolo, ha deciso di non aspettare la fine degli studi per cominciare a mettersi alla prova. “Perché la teoria non basta e non è detto che il giorno dopo aver conseguito un titolo si trovi subito lavoro”.

Ha così elaborato il suo progetto. Un’idea molto spontanea, sviluppata nel periodo del lockdown, ma nata già prima. Un vero e proprio lavoro scritto di suo pugno ed elaborato coinvolgendo anche altre persone, “per lo più mio coetanei”. Come Andrea Sponsillo, che ha curato la parte delle inquadrature e quella relativa al montaggio.

Il progetto si articola in 3 cortometraggi.

Ognuno di essi si concentra su una delle parti di un’unica storia viste però in senso contrario, rovesciato.

Il primo, proprio “L’ultima sigaretta”, parte, cioè, dal finale della storia; seguirà il secondo che punterà sullo svolgimento; l’ultimo presenterà la parte iniziale.

Ognuno di essi, inoltre, sviluppa un genere diverso.

Il primo, il thriller; il secondo, tratterà il genere dell’azione; il terzo, quello romanzato della love story.

La storia. I 3 cortometraggi nel complesso raccontano di un uomo ed una donna. Lui, inizialmente rude, degenere, è caratterizzato da uno stile di vita criminale; lei, invece, ragazza per bene, fa di mestiere la barista.

Nel conoscersi i due si influenzeranno vicendevolmente. L’uomo subirà un’evoluzione migliorando se stesso a partire dal momento in cui si renderà conto di quanto sia sbagliato il suo modo di vivere; la donna verrà, invece, assorbita dallo stile di vita perverso di lui subendo una sorta di involuzione.

E il primo cortometraggio partirà proprio da questo. Dal finale della storia che vedrà modificate le vite dei due protagonisti.

Michael Triggiani conta al suo attivo già un altro precedente cortometraggio, dal titolo “Senza Rimorsi”, di stampo autobiografico. E conta di farsi conoscere con i suoi più recenti lavori per poi “partecipare a delle competizioni nel settore della cinematografia per farmi strada”.

Intanto, continua a formarsi. Ha già preso parte a corsi in Tecniche e Produzione cinematografiche, in Regia. Ma, tiene a precisare, “Molto più ho fatto da autodidatta andando a ricercare informazioni”. Insomma, l’intraprendenza fatta persona. Quella che a volte gli adulti vorrebbero nei giovani. E che magari c’è già e bisognerebbe semplicemente riconoscerla. Triggiani docet.

A cura di Daniela Iannuzzi, Foggia 12.07.2020