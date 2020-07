Pierfranco Bruni è candidato alla Regione per Msi Fiamma Tricolore Io Sud

è candidato presidente per la Regione Puglia di Msi Fiamma Tricolore-Io Sud. Archeologo, giornalista e scrittore, è nato in Calabria. Direttore del Ministero Beni Culturali, già componente della Commissione UNESCO per la diffusione della cultura italiana all’Estero, è presidente del Centro Studi “Grisi”. Ricopre numerosi altri incarichi istituzionali inerenti la promozione della cultura e della letteratura nei Paesi Esteri.

Adriana Poli Bortone (fondatrice di Io sud, candidata presidente alla Regione nel 2015) ha annunciato e presentato la sua candidatura con un video in cui lo studioso parla del “territorio come l’economia dei beni culturali” e in particolare della “cultura mancata in Puglia” .