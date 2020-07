Scalfarotto presenta a Barletta la sfida contro tutti i populismi

Barletta, 12 luglio 2020. “Ivan Scalfarotto è uno dei sostenitori più leali di Renzi, in Puglia abbiamo bisogno di persone come lui che con orgoglio hanno difeso le sue origini, ma da cittadini del mondo. Essere qui oggi mi ricorda che bisogna avere coraggio, ma noi siamo quelli delle sfide impossibili, la Puglia si merita qualcosa di più della scelta fra due populismi”. Cosìdurante la presentazione del candidato presso il castello di Barletta. Attacchi adche “ha dimostrato di essere un nostro nemico dicendo che siamo il partito delle lobby”.

Per Della Vedova, segretario nazionale di + Europa, “Emiliano è anche peggio di Fitto, in quanto a populismo, e dovrebbe tornare a fare il magistrato. Il Pd dice che c’è il rischio che Emiliano perda per la candidatura di Ivan? Ma se il presidente uscente si tirasse indietro, allora chi vincerebbe?”.

Bellanova ha parlato di aziende e imprenditori che ha incontrato in questi giorni di tour in regione, del settore vitivinicolo che diffonde nel mondo “pezzi di poesia” con le sue produzioni. Dal punto di vista politico il ministro dell’agricoltura ha criticato “la gestione politica di Emiliano, il clientelismo, scegliere persone che a destra non avevano più nulla da dire, l’andare dietro agli sciamani per la Xylella. Ora inseguono Lopalco per candidarlo, ma per 5 anni non hanno individuato un assessore alla sanità”.

Scalfarotto ha concluso il suo discorso accusando tutti i populismi, “quelli vecchi di Fitto che si ripresenta perché la destra in 25 anni non ha trovato una classe dirigente, e quello del M5s che blocca qualsiasi iniziativa, il populismo del carretto e del cavallo, quello che sta in casa ad aspettare il sussidio dello Stato”. Rivolto a Fitto: “Se parla male dell’Europa, che fa, rifiuta i due miliardi e mezzo per la sanità pugliese, li lasciamo o li prendiamo? Noi diciamo il contrario, diciamo ‘alzati Puglia e prendi il destino fra le tue mani”. Quello di Emiliano è “populismo istituzionale, se fossimo entrati nella sua coalizione saremmo spariti. Noi siamo qui per dare voce quel pezzo di Puglia che sarebbe rimasto a casa, altrimenti, e non avrebbe votato”.

Sul tema della parità di genere: “Basta comunicati sulla parità di genere, se volete la legge la votate, non è un capriccio anglosassone di radical chic, ma riguarda la funzionalità della nostra democrazia. Se in consiglio regionale ci sono 5 donne su 50 vuol dire che le decisioni non tengono conto dei bisogni, dei talenti e della visione delle donne di Puglia”.