“Solo per numeri uno”, in alla memoria dell’indimenticato Franco Mancini

Ritorno alle origini per, ex portiere dei satanelli (circa 250 presenze tra i professionisti) cresciuto nel settore giovanile rossonero, che lunedì 13 luglio darà il via alla 8^ edizione dello stage per portieri, intitolato alla memoria dell’indimenticato, sempre vivo nei ricordi (e nei cuori) di tutti noi.Cinque giorni di apprendimento, lavoro e tanto divertimento per chi è nato “con i guanti” da portiere, per interpretare quello che per certi aspetti è il ruolo più difficile e delicato di un’intera squadra di calcio.

L’appuntamento con lo stage, di cui il Calcio Foggia 1920 è partner ufficiale, è sul manto erboso dello Stadio Comunale “Pino Zaccheria” dal 13 al 17 luglio (dalle ore 18:00 in poi) per volare tra i pali del glorioso impianto di Via Gioberti.

Area Comunicazione Foggia Calcio