(ANSA) – TERMOLI, 12 LUG – Dimezzati i posti sui traghetti che da Termoli raggiungono le Tremiti, a causa delle norme post Covid, inevitabili le conseguenze per l’arcipelago dove il turismo è la risorsa principale. Il sindaco Antonio Fentini ritiene insufficienti i trasporti marittimi e scrive un’accorata lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, chiedendone un potenziamento. “La stagione estiva dura poche settimane, non sappiamo quanto durerà il post Covid – dichiara Fentini –. Altri, nell’incertezza, non partono proprio”. Da anni Fentini solleva il problema; da Termoli partono una motonave merci e passeggeri e due traghetti veloci. “Prefetto, Regione Puglia e ministero conoscono la questione. Purtroppo ancora in molti danno la colpa al sindaco, ma io non posso agire in autonomia. E anche un solo turista in meno sulle isole significa meno lavoro per tutti”. (ANSA).