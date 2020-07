Varco ZTL Siponto, sentenza annulla multe: si potranno contestare sanzioni pagate?

, 12 luglio 2020. Qualche giorno fa la notizia, riportata da diverse testate giornalistiche, dell’annullamento della sanzione elevata per l’accesso al varco della Ztl di(Fg). Nello specifico, la sentenza n.15/2020 del giudice di pace di Manfredonia, Michele di Sibio, all’esito del procedimento n.590/2019 (opposizione a sanzione amministrativa) stabilisce che le multe sarebbero da considerarsi nulle perché l’impianto Ztl si trova a meno di 80 metri (25 metri in particolare) dal segnale di avviso e perchè la strada è costeggiata da alberi che rendono difficile la percezione del segnale. “Alla luce di tanto – sentenzia il giudice – il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento della sanzione elevata“.

Soddisfazione quindi per chi ha vinto il ricorso e per tutti gli altri automobilisti che sulla base di questa sentenza, potranno impugnare le multe chiedendone l’annullamento. Ma allo stesso tempo, ira di coloro che pur ritenendo ingiusta quella sanzione, decisero di pagarla per non intraprendere la lunga trafila della contestazione. Tanti di loro, hanno scritto alla redazione di Rete Smash, chiedendo consigli su come contestare la multa già pagata.

Per loro purtroppo, non ci sono buone notizie, perché se si decide di pagare una multa, non si può più contestarla. Il verbale deve essere controllato con attenzione, prima di essere pagato, perché potrebbero esserci degli errori che ne determinano la nullità. Si pensi anche al caso in cui sia stata indicata la targa con un numero diverso, oppure la multa sia stata notificata dopo il termine di 90 giorni. Pertanto è sempre opportuno verificare l’assenza di presupposti per l’annullamento, magari avvalendosi di una persona competente.

Nel caso in cui si decida di pagare anche per avvalersi del pagamento in misura ridotta, il Codice della strada stabilisce chiaramente che non sia più possibile fare ricorso. La contestazione, infatti, sia con ricorso al giudice di pace che al prefetto è ammessa solo quando non sia stato effettuato il pagamento. A confermare quanto previsto dalla citata norma del Codice della strada, è intervenuta anche la Corte di Cassazione. Secondo i supremi giudici il pagamento della multa in misura ridotta implica inevitabilmente l’accettazione della sanzione e quindi il riconoscimento da parte dell’automobilista della propria responsabilità nel commettere l’infrazione.

Uno dei casi portati all’attenzione della Suprema Corte e che ha determinato la pronuncia dell’orientamento appena citato riguarda un automobilista passato al semaforo con il rosso. Questi, dopo aver ricevuto la multa ha deciso di pagare. Successivamente, è venuto a conoscenza del fatto che quel semaforo era stato tolto dal Comune in quanto irregolare.

Per questa ragione l’automobilista aveva deciso di ricorrere al giudice di pace per chiedere la restituzione delle somme pagate a titolo di sanzione e ovviamente l’annullamento della multa perché comminata con un apparecchio dichiarato irregolare. Il giudice di pace aveva accolto le richieste dell’automobilista. Tuttavia, la Cassazione ha seguito un orientamento opposto proprio perché quella multa era stata subito pagata e l’automobilista non si era avvalso degli strumenti di impugnazione messi a sua disposizione dalla legge.

La mancata contestazione e quindi il pagamento della multa per la Corte di Cassazione equivale ad ammissione di responsabilità. Pertanto l’automobilista che abbia deciso di pagare una multa non avrà più alcuna possibilità di ottenere la restituzione di quanto pagato, anche se la multa è stata comminata con un impianto irregolare come quello della Ztl in quanto si trova a meno di 80 metri (25 metri in particolare) dal segnale di avviso.

A cura di Stefania Consiglia Troiano, Manfredonia 12 luglio 2020.