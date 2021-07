VICO DEL GARGANO (Fg) – Tra musica, teatro, Festival del Giornalismo, appuntamenti letterari e laboratori per i bambini, dal 15 luglio al 18 settembre tornano gli eventi dell’Estate Vichese.

“Vico, paese di San Valentino, in love” è il percorso che caratterizzerà il centro storico per tutta l’estate, dal 24 luglio al 30 agosto. Tornano anche il Festival Voci per Vico e i grandi ospiti dell’Estate Vichese: il 31 luglio, nell’ambito della terza edizione di “Un libro per amico” che proporrà una serie di salotti letterari, ci saranno Carmen Lasorella e Aldo Giorgio Salvatori; il 21 agosto i protagonisti del Festival Gargano di Giornalismo, a settembre Enrico Brignano. Complessivamente, il Comune di Vico del Gargano, in collaborazione con le associazioni territoriali, ha allestito un cartellone di appuntamenti che offrirà circa 50 avvenimenti.

“È la stagione della ripartenza”, ha dichiarato il sindaco Michele Sementino, “e Vico coltiva da sempre un legame profondo tra l’estate, la sua offerta turistica e la capacità di esprimere e valorizzare arte, storia e cultura”. “L’estate non è solo evasione dalla routine”, ha aggiunto Rita Selvaggio, assessore alla Cultura, “ma anche meditazione, contemplazione e occasione di ritrovarsi all’interno di una cornice suggestiva e autentica, come il nostro borgo. Vico del Gargano accoglie, coccola e rende lieve ogni fatica, anche grazie a un cartellone di eventi che fanno diventare ancora più speciale l’estate. Venendo a Vico, sarete in vacanza e vivrete la vera estate”.

“Estate Vichese 2021 è un nuovo format”, ha spiegato il delegato agli eventi Vincenzo Azzarone, “costituito da una ricca serie di appuntamenti programmati in collaborazione con le associazioni del territorio, in particolare con la Proloco Vico del Gargano, San Menaio e Calenella e la Cna Vico del Gargano, allo scopo di offrire momenti di divertimento e condivisione pur nel pieno rispetto dei protocolli anti-contagio. Questa proposta riunisce eventi e manifestazioni, cultura, promozione del territorio e la rete dei Borghi Più belli d’Italia, per creare un unico, grande calendario che mette al centro la condivisione e il divertimento. Abbiamo pensato a un palinsesto volutamente variegato, per la quasi totalità gratuito, per venire incontro alle diverse preferenze e per vivere il paese di San Valentino anche durante l’estate”.

“Gli eventi dell’Estate Vichese 2021”, ha annunciato Porzia Pinto, delegata alla rete de I Borghi più belli d’Italia, “saranno promossi anche attraverso il sito e i social della rete d’eccellenza che unisce i comuni italiani più interessanti dal punto di vista turistico, ambientale e culturale”. “Come da tradizione”, ha aggiunto l’assessore Raffaele Sciscio, “a Vico arriveranno grandi ospiti, personalità della cultura, del mondo letterario e di quello giornalistico: abbiamo lavorato di squadra per elaborare un programma che, assieme a molte e bellissime occasioni di puro svago, offrirà anche serate e occasioni di riflessione e di arricchimento culturale”.