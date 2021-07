Il collo è una di quelle parti del corpo che può mostrare l’età di una donna. Una corretta cura della zona più delicata del corpo aiuta a preservare la giovinezza e la bellezza.

Cosa può causare l’invecchiamento di questa zona?

I principi di cura per questa zona difficilmente differiscono dalle regole generali, è forse l’area più trascurata dalle donne perché si presta molta più attenzione al viso o alle mani, ma se si perde il momento, è molto più difficile far fronte alle conseguenze. La struttura della pelle in quest’area è paragonabile alla pelle delicata e sensibile del contorno occhi. A causa della quasi totale assenza di ghiandole sebacee, il collo e il décolleté sono difficili da proteggere dalle influenze distruttive esterne. Qui c’è poco grasso sottocutaneo, quindi la pelle si allunga facilmente e rapidamente. Di conseguenza, i segni dell’invecchiamento iniziano a comparire già all’età di 35 anni.

Con l’età, tutti i processi del corpo rallentano: metabolismo, produzione di collagene, sintesi di elastina e molti altri. Tutto ciò influisce negativamente sulle condizioni generali e sul colorito della pelle, ma le zone più sensibili e non protette sono le prime ad essere colpite. Il collo è una parte abbastanza mobile del corpo. Dopotutto, giriamo costantemente la testa in direzioni diverse, incliniamo, facciamo vari movimenti. I muscoli del collo sono raramente a riposo, il che può causare la perdita di compattezza e allungamento della pelle. È impossibile immaginare la vita moderna senza gadget. Allo stesso tempo, è stato ripetutamente dimostrato quale effetto distruttivo abbia sul corpo il loro uso incontrollato. In particolare, il trovarsi nella stessa posizione dietro lo schermo del computer, oltre all’effetto sulle articolazioni e alla comparsa del dolore, ciò influisce sulla comparsa delle rughe.

Come prendersi cura della pelle del collo e del décolleté?

Ci sono diversi passaggi obbligatori: pulizia; idratazione; nutrimento; protezione. Fare la doccia al mattino, dare la preferenza all’opzione di contrasto e non dimenticare di versare acqua fresca sulla zona del collo e del décolleté. Come spegano gli specialisti di Clarins makeup.it/brand/24431/, la differenza di temperatura migliora la circolazione sanguigna, rinforza la pelle e la mantiene in buona forma. Non dimenticare gli scrub, per la zona del décolleté, è necessario utilizzare prodotti molto delicati. La rimozione regolare delle cellule morte della pelle aiuta a mantenere l’elasticità. Assicurarsi di idratare il collo e il décolleté. Quando si rimuove il trucco dal viso, non bisogna dimenticare di pulire anche questa zona con un batuffolo di cotone con latte o acqua micellare. Dopotutto, l’inquinamento si accumula non solo sul viso, per un tocco finale, applicare una crema idratante da notte. La scelta corretta del cuscino evita la formazione di rughe sul collo. L’opzione migliore in questo caso è comprare un cuscino ortopedico e dormire solo su di esso, sbarazzandosi della cattiva abitudine.

Sotto l’influenza del proprio peso, oltre ad essere esposta all’azione dei raggi UV, la pelle del seno diventa soggetta alla formazione di rughe, macchie senili e col tempo perde l’elasticità e per proteggerla è necessario un agente mirato con un alto contenuto di principi attivi che preserva l’elasticità della pelle. Con l’arrivo delle giornate calde, la cura deve includere l’applicazione della crema solare. Il sole provoca la formazione di macchie senili e rughe sottili, che indicano una perdita di elasticità.

Attenzione anche all’applicazione dei cosmetici!

I cosmetici su quest’area dovrebbero essere messi con movimenti leggeri dal basso verso l’alto e dal centro alla periferia. Le stesse procedure della pelle del viso si possono e si devono usare anche per la zona del collo e del décolleté: si tratta di cure di base, peeling, massaggi, maschere. Tutto ciò aiuta a prolungare e mantenere l’attrattiva della pelle. A proposito, non dimenticare di pulire, soprattutto se si applica il fondotinta o la cipria correttiva su quest’area. (Nota stampa)