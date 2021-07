Domenico compie 105 anni e rivela: “Il mio segreto? Le donne”

Ischitella, 12 luglio 2021 – 105 candeline, 105 anni in spensieratezza. Ancora lucidissimo e pieno di vita Domenico Maiorano, che nella giornata di ieri ha festeggiato un traguardo importante per sé e per la comunità locale: essere il più anziano di sempre ad Ischitella.

Nato in piena prima guerra mondiale, l’11 luglio 1916, Domenico partecipò attivamente come marinaio sulle navi da battaglia durante la guerra civile spagnola e nel secondo conflitto mondiale. Riuscì a scampare alla morte evitando di salpare su una nave in rotta verso il Mar Egeo, dove l’indomani sarebbe esploso un colpo caricato a salve.

Il segreto della longevità? Domenico rivela che l’ingrediente della lunga vita è quasi certamente essere spensierati ma soprattutto avere una grande passione per le donne. Quando era marinaio in guerra, ha confessato Domenico, aveva “una donna per ogni porto”.

Nella sua vita è stato sposato ben 3 volte, separandosi con l’ultima donna all’età record di 102 anni. Nonostante tutto, Domenico non si da per vinto ed è sempre pronto a rinnovare il suo appello nel tentativo di trovare una nuova anima gemella, come aveva fatto sapere in un precedente appello (https://www.statoquotidiano.it/09/03/2020/sono-in-cerca-dellanima-gemella-a-103-anni-domenico-di-ischitella-lancia-lappello/743589/).

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola