Il pugliese Castrovilli festeggia la vittoria agli Europei con i compagni

Bari, 12/07/2021 – (norbaonline) Il pugliese Gaetano Castrovilli ha calcato il terreno di gioco degli Europei solo all’’87 della partita contro il Galles il 20 giugno ma non ha fatto mai mancare supporto ed entusiasmo alla squadra.

Sulla sua pagina Instagram ha condiviso il filmato dei festeggiamenti nel pullman che riporta gli azzurri a casa dopo la vittoria. Castrovilli, classe 1997, è nato a Canosa di Puglia e vissuto a Minervino Murge.

È stato convocato da Mancini all’ultimo momento in sostituzione di Lorenzo Pellegrini, infortunato. Era già pronto per partire in vacanza quando è arrivata la telefonata. Una grandissima opportunità per lui nonostante i pochi minuti di gioco e a finale vista dagli spalti di Wembley insieme al compagno di squadra Giacomo Raspadori. (norbaonline)