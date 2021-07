STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 12 luglio 2021. Si svolgeranno nel pomeriggio di oggi, nella chiesa di Cristo Re a Cerignola, i funerali di Pia Patruno e Francesco Rosario Mancino (di 27 e 29 anni) morti annegati presso Baia dei Turchi a Otranto. I giovani erano conosciuti in città anche perché rispettivamente impegnati nello sport e nell’associazionismo culturale.

Rosario Francesco Mancino era un atleta, un runner. L’associazione podistica Santo Stefano scrive su facebook: “Rosario Francesco Mancino era una persona dal cuore d’oro e un grande atleta, sarai per sempre il nostro diamante. Buon viaggio Rosario, ci mancherai. La società si stringe intorno ai suoi famigliari e a tutti coloro che gli volevano bene”. Condoglianze e vicinanza anche dai gruppi sportivi dei paesi limitrofi. In un oratorio del paese ofantino la diretta della partita di ieri sera, in previsione, non è stata trasmessa in segno di lutto.

Pia Patruno era impegnata nell’associazione “Oltre Babele” che piange la tragica scomparsa dell’amica e socia. “Pia da diversi anni aveva deciso d’impegnarsi nella nostra realtà associativa. Lo ha fatto con la discrezione, il garbo e la generosità che l’hanno sempre contraddistinta. Non ci sono altre certezze in questo momento, se non quella che il nostro sforzo per la nostra città e ogni singola iniziativa che porteremo avanti, da oggi, saranno alimentati dal suo dolce ricordo e dal suo inestimabile esempio. Riposa in pace”. Rossella Bruno, sua amica nell’associazione, scrive.