Libera Foggia: “L’omicidio di San Severo ci lascia sgomenti”

L’escalation di violenza criminale che il nostro territorio sta vivendo ci interroga e smuove le nostre coscienze , consapevoli che oggi più che mai è necessario impegnarsi per contrapporre alla subcultura mafiosa una cultura del rispetto e della giustizia sociale.

L’episodio avvenuto ieri sera richiama ad un altro episodio di sangue avvenuto a San Severo nel 2002, quando Stella Costa, una bambina di appena 12 anni, rimase uccisa davanti agli occhi della mamma, per le vie della sua città, colpita da proiettili vaganti diretti verso altri. Vittima innocente di una mafia che non guarda in faccia nessuno: bambini, donne, uomini, innocenti.