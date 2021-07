Omicidio San Severo: agguato immortalato in un video

San Severo, 12/07/2021 –(norbaonline) Lo scooter con a bordo Matteo Anastasio che cade dopo l’agguato mortale, una donna vestita di bianco che scappa via dopo i colpi esplosi (si tratta della moglie della vittima), la gente intorno che festeggia la vittoria della Nazionale e non capisce cosa stia accadendo.

Sono gli attimi dell’omicidio consumato la scorsa notte a San Severo immortalati in un video amatoriale. Nell’agguato è rimasto ferito anche il nipotino di Anastasio, un bambino di 6 anni e non di 10 come si era detto in un primo momento.

Sarebbe stato ferito da un proiettile all'addome. E' ricoverato al Policlinico di Foggia in coma farmacologico. I medici si sono riservati la prognosi.