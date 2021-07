Suggerimenti per scegliere il casinò online giusto per te

Quale casinò online è degno del tuo tempo e denaro è una domanda importante che i giocatori d’azzardo si pongono costantemente. Dopotutto, ogni centesimo speso su queste piattaforme dovrebbe valere un ottimo servizio, sicurezza e offrire una serie di vantaggi. Da ciò si evince che prima di effettuare un deposito in un casinò online, bisogna tenere d’occhio alcune cose e soprattutto fare tesoro dei suggerimenti che di seguito troverai descritti.

Scopri quale software utilizza il casinò online

Il software che un casinò online utilizza può dire molto sull’azienda e sul suo atteggiamento nei confronti dei potenziali clienti che lo scelgono per giocare.

Un’azienda che per i suoi casinò online utilizza un software collaudato probabilmente è ricca e quindi affidabile in quanto questi programmi in genere sono molto costosi.

Boss Media, Playtech, Cryptologic e Microgaming sono alcuni dei migliori creatori di software di cui ti puoi fidare per investire i tuoi soldi scegliendo un sito affidabile e che puoi trovare su casinononAAMS che come ti suggerisce il testo del link stesso ti fornisce un elenco dei casinò online su cui puoi giocare in massima sicurezza, nonostante non siano riconosciuti dall’ente regolatore del gioco d’azzardo in Italia denominato appunto AAMS.

I casinò che troverai nel suddetto link sono tra l’altro tutti in possesso di una regolare licenza rilasciata da autorità molto affidabili con sede nel Regno unito e a Malta.

Controlla l’esistenza del servizio di assistenza clienti

Un grande casinò avrà sempre un buon servizio di assistenza clienti a disposizione dei giocatori e attivo 24 ore su 24. Gli addetti inoltre dovrebbero essere amichevoli e disponibili a ogni ora del giorno e della notte.

In genere il servizio clienti di un casinò online di tutto rispetto, oltre ad un recapito telefonico propone anche un indirizzo mail e una chat, oltre che recapiti a cui inviare fax e documenti vari.

A margine va altresì aggiunto che contare su un servizio di assistenza clienti efficiente di un casinò online significa anche risolvere rapidamente problemi legati a versamenti e prelievi e quindi scongiurare a monte qualsiasi tua giusta preoccupazione.

Trova un casinò online compatibile con il tuo sistema operativo

Quando devi scegliere un casinò online assicurati sempre che il tuo computer e la connessione Internet possano supportarlo, e lo stesso dicasi se preferisci giocare sui dispositivi mobili.

Una connessione Internet lenta renderà tra l’altro difficile il download dei giochi. A tal proposito devi sapere che se un casinò è affermato e serio ti proporrà l’elenco dei sistemi operativi disponibili per i PC (Windows, MAC etc.) e per gli smartphone (Android e iOS), quindi potrai verificare subito se ti è permesso giocare con quelli di cui disponi.

Informati sui jackpot progressivi del casinò

Se hai scelto un casinò online per scommettere, dai un’occhiata ai suoi jackpot. A differenza delle macchine reali, le slot online infatti possono essere facilmente manipolate a beneficio della casa.

Quindi, devi assicurarti di avere effettivamente una possibilità di vincere prima di depositare i tuoi soldi. Inoltre scopri da quando il casinò è in attività poiché ce ne sono tanti che iniziano e finiscono entro un giorno o in meno di un mese.

Quindi, se ti imbatti in un casinò che è operativo da oltre cinque anni, puoi stare certo che non è di facciata e quindi non truffaldino.

Opta per un casinò con regolare licenza

Un grosso problema che potresti incontrare durante la selezione di un casinò online è se è o meno in possesso di una regolare licenza.

Un casinò onesto e che non ha nulla da nascondere, deve quindi fornire i dettagli della sua licenza e riportandoli in una specifica sezione del sito in modo tale che non saranno difficili da trovare.

A margine è altresì importante aggiungere che oltre a verificare l’esistenza di una licenza, quando devi scegliere un casinò online, cerca anche di conoscere le modalità di versamento e prelevamento dei fondi dal conto gioco e soprattutto quali carte di credito o di debito accettano.

Inoltre controlla anche se propongono anche l’opzione bonifico bancario e quella con i principali eWallet disponibili oggi nel settore.

Dai un’occhiata ai forum di tutti i casinò online

Quasi tutti i casinò online hanno un collegamento ai propri forum. Se stai cercando nient’altro che la verità, questi forum e le testimonianze che contengono ti aiuteranno a scoprire eventuali scheletri nell’armadio del casinò che intendi scegliere e valutarne la popolarità.

Selezionando il casinò giusto, sarai tra l’altro in grado di goderti la tua esperienza di gioco proteggendo i tuoi soldi. Per maggior sicurezza nel caso pensi che i forum siano stati manipolati dai gestori del sito stesso ossia non veritieri, il consiglio è di leggere anche le recensioni fornite dai tanti blog del settore che sono non di parte e quindi in grado di fornire un giudizio serio. (nota stampa)