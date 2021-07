STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 12 luglio 2021. La gestione di una struttura da destinare a comunità alloggio – “Dopo di noi” nel comune di Foggia (in localita’ Salice, podere 596 posta Conca, via delle Orchidee) se l’è aggiudicata il

Consorzio Opus-Opere con sede legale in via Mandara. Durata del contratto 12 mesi. Ha acquisito un punteggio totale di 73,50 punti su 80- si legge dai verbali di gara- e con un’offerta economica di euro 253.082.

Il podere è quello conosciuto come villa Lanza, immobile sottratto alla mafia e per il quale, dopo 12 anni, un primo bando per l’assegnazione è andato deserto. A marzo scorso un presidio di associazioni davanti a villa Lanza sollecitava alla sua fruizione come “vittoria dello Stato da completare”.

Il nuovo bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sul profilo del committente, sul profilo del Ministero delle infrastrutture e mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Foggia dal 19 Aprile 2021 al 3 Maggio 2021, stabilendo il pubblico incanto per il giorno 5 maggio 2021. Il Seggio di gara e la Commissione giudicatrice, nominati dal Dirigente dei Servizi Sociali, hanno proceduto all’espletamento delle operazioni di gara nelle sedute tenutesi nei giorni 5 e 10 Maggio 2021 (Seggio di gara) e 26 e 28 giugno 2021 (Commissione di gara). La determinazione dirigenziale del Comune di Foggia, ufficio Contratti e appalti, è del 1 luglio.

Paola Lucino, 12 luglio 2021