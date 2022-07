Acquistare casa come investimento a Bologna: i consigli degli esperti

Investire in immobili a Bologna è una buona soluzione per coloro che vogliono mettersi in gioco per creare una rendita futura, accaparrandosi comunque un bene che può rivalutarsi nel futuro. Investire nel mattone comunque non è sempre la scelta migliore, perché il mercato sulle case subisce di tanto in tanto delle fluttuazioni importanti che espongono tutti i proprietari di case a dei rischi in ordine alla possibilità di guadagnare o meno. Seguendo questi pratici consigli su come investire in immobili a Bologna è possibile minimizzare i rischi e aumentare gli introiti.

Come investire in immobili a Bologna?

Innanzitutto, la prima cosa che si deve fare è selezionare il tipo di investimento immobiliare da compiere. Bologna, infatti, è la cosiddetta Alma Mater Studiorum. Nei dintorni del centro città e nei pressi delle università, parecchi studenti cercano immobili da affittare per le loro carriere universitario. In questo senso investire in questi tipi di soggetti è sicuramente remunerativo, tuttavia bisogna fare il conto che durante i periodi estivi la casa può svuotarsi rendendo di fatto antieconomico l’investimento. In questo caso, meglio acquistare un immobile con diverse stanze in modo da affittarne una per ogni soggetto.

Per investire in base a Bologna, la seconda scelta è quella di rivolgersi al mercato dei lavoratori. In questo caso è bene prediligere un immobile in quelle zone dove sono presenti vari uffici o diversi stabilimenti industriali, in modo da permettere anche ai lavoratori stranieri o extra regionale, di poter lavorare lontano dalla dalla propria città affittarlo e sfruttando la casa in affitto a Bologna. In questo caso, se il lavoratore si sposta con tutta la famiglia, l’affitto sarà al tempo più lungo con una maggiore possibilità di monetizzare nel tempo senza alcun rischio.

Visita il nostro sito per trovare case investimento a Bologna

Su Casavo trovi una vasta selezione di case in vendita a Bologna che sono organizzate in base al loro costo valore e al tipo di immobile in vendite. Casavo è una start-up innovativa che si pone il compito di riuscire a mettere insieme domanda e offerta, per soddisfare le esigenze e necessità di ogni cliente. In questo modo, utilizzando i loro servizi, è possibile riuscire a piazzare un investimento immobiliare ottenendo la massima soddisfazione possibile sia economica che personale. Gli Immobili a Bologna presenti sul sito sono selezionati fra i migliori impegni da sul territorio e sono garantiti da un controllo fatto in precedenza sulla qualità intrinseca dell’immobile. (nota stampa).