Attraversa la strada, un’auto lo falcia: grave 74enne foggiano

ANCONA, 12/07/2022 – (corriereadriatico) Stava attraversando la strada quando un’auto l’ha investito. Incidente da brividi questa mattina, poco prima delle 11, sullo Stradone Misa, nei pressi dell’ospedale a Senigallia.

Un uomo è stato trasportato a Torrette dall’eliambulanza del 118 in gravi condizioni per un trauma toracico. Sul posto anche l’automedica. Il pedone, un 74enne originario della provincia di Foggia, è stato centrato da una Dacia Sandero condotta da un anziano, rimasto illeso. Il ferito è stato portato in volo a Torrette dall’eliambulanza, atterrata al campo sportivo Bianchelli. La strada è stata temporaneamente chiusa al transito dalla Polizia locale per permettere il soccorso e i rilievi dell’investimento. (corriereadratico)