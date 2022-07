“Escremento a cui consiglia un pò di lassix”: Ciuffreda offende Di Staso

MANFREDONIA (FOGGIA), 12/07/2022 – “Piena solidarietà al Prof. Vincenzo Di Staso, stimato rappresentante della società civile e da sempre vicino alle fragilità del territorio, pesantemente offeso sui social dal consigliere comunale “DEM” Massimo Ciuffreda che lo ha così definito “escremento a cui consiglia un po’ di lassix”.

L'ennesimo, pesante ed ingiustificato attacco social che, tra le altre cose, segue di poche ore quello della consigliera comunale "CON" Maria Teresa Valente che sulla pagina istituzionale social del Comune di Manfredonia, commentando la campagna di promozione del Carnevale ha scritto: "Spero che la manifestazione sia migliore della grafica che l'annuncia", gettando gratuitamente fango su un'operazione di promozione e valorizzazione della città.

Toni ed atteggiamenti totalmente fuoriluogo e non certo consoni a rappresentanti delle Istituzioni. Visto l’appello alla “gentilezza e responsabilità” del Coordinatore di Molo 21, auspico che la minoranza prenda le distanze dalle dichiarazioni di questi suoi due consiglieri e condanni pubblicamente tali atteggiamenti. Come sostengo da sempre, le discussioni e le osservazioni vanno fatte sui temi e non su squallidi attacchi personali, atti ad alimentare inutili e pericolose tensioni sociali. Manfredonia ha bisogno di soluzioni e concretezza e non di un clima di odio e sospetti”.