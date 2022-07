Foggia, Quartiere Ferrovia: “Incendiati i cassonetti, immondizia per strada”

Statoquotidiano.it, Foggia, 12 luglio 2022 – È ormai una situazione insostenibile quella del Quartiere Ferrovia di Foggia, fino a qualche anno fa una delle zone più importanti e più centrali della città.

Ormai quei tempi sembrano lontani, le questioni da affrontare sono diverse, riconducibili ad una periferia abbandonata. Tra i problemi più sentiti dai residenti c’è sicuramente quello igienico – sanitario.

Un residente di Via Bainsizza lamenta sui social:

“I cassonetti sono spariti perché incendiati più volte, ora l’immondizia viene gettata in mezzo alla strada, assurdo”.

“Va sottolineato come i contenitori dei rifiuti anche prima fossero preda di sventurati che li utilizzavano per fare i propri bisogni”.

“Questo grave problema igienico-sanitario va sommato a quello dello stato dei portici dell’ex cinema Ariston, ormai un orinatoio pubblico maleodorante, soprattutto d’Estate “.

Tra i commenti inoltre scrive un cittadino indignato:

“Ma perché i portici dell’ex Cinema Ariston non vengono chiusi? Si tratta di un problema dell’intera città e non solo dei residenti, è una situazione che va affrontata subito”

Purtroppo i cassonetti sono stati incendiati o rimossi anche in altre zone centrali della città di Foggia (come Via Martire) e spesso i rifiuti vengono lasciati per strada con molta noncuranza, alimentando così lo stato di degrado cittadino.

È intervenuto a riguardo, per StatoQuotidiano, anche Giuseppe De Lillo, da anni impegnato nel campo dell’associazionismo e della cittadinanza attiva:

“Sono anni che si parla dei problemi della zona stazione di Foggia, ma sinceramente fino ad oggi sono state poche le iniziative concrete per arginare questi fenomeni, presenti anche in altre città d’Italia. Purtroppo Foggia subisce sempre maggiormente la noncuranza ed il poco impegno da parte delle istituzioni almeno ad arginare i problemi segnalati dai cittadini.

Credo che necessariamente andrebbe fatta un’azione nell’ambito amministrativo, con maggiore attenzione alle regole del settore commercio. Essendo un’area molto particolare bisognerebbe chiedere al commissario di limitare le aperture di nuove attività commerciali, andrebbero attenzionate. Essendoci mancanza di operatori nell’area bisognerebbe limitare anche gli orari di apertura e chiusura dei negozi della zona. Così il commissario prefettizio garantirebbe maggiore controllo dell’area.

Inoltre sarebbe importante verificare se sono stati fatti dei corsi di formazione, soprattutto di lingua italiana per una maggiore integrazione, comprensione delle normative vigenti e quindi rispetto delle regole. Sarebbe importantissimo anche per promuovere un maggior senso civico. Andrebbero effettuati maggiori controlli di tipo igienico-sanitario per verificare se ci sono le condizioni idonee per continuare attività di vendita di prodotti alimentari.

Per quanto riguarda il fenomeno dell’accattonaggio ed il bivacco nelle aree e nei giardini basterebbe far rispettare le regole già presenti in tutta Italia. Un cittadino non può venire a Foggia e vedere persone dormire nei giardini della stazione, non è assolutamente un buon biglietto da visita”, conclude il cittadino attivo De Lillo.

A cura di Gianluigi Cutillo, 12 luglio 2022