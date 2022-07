I migliori metodi di pagamento online

Con il progredire della tecnologia e il moltiplicarsi degli acquisti online, la questione di come pagare i beni ed i servizi, diventa sempre più importante.

In questo articolo parleremo di alcuni dei metodi di pagamento online più diffusi e del loro funzionamento.

PayPal

PayPal è il metodo di pagamento online più diffuso perché è il più comodo e sicuro. È un’ottima scelta per chiunque abbia bisogno di pagare con il proprio telefono o computer, soprattutto se si vende qualcosa online.

PayPal è noto per la sua affidabilità e sicurezza, quindi potete essere certi che il vostro denaro sarà al sicuro quando utilizzate questo metodo di pagamento.

Inoltre, non dovrete preoccuparvi di eventuali problemi di frode, poiché PayPal aiuta a prevenire le transazioni fraudolente con i programmi Verified by Visa e MasterCard SecureCode.

Potrete utilizzare il vostro conto PayPal in milioni di posti in tutto il mondo, il che lo rende un’opzione conveniente ovunque andiate!

Le vostre informazioni saranno mantenute private, pur consentendovi di effettuare pagamenti rapidi e sicuri attraverso il sito web o l’applicazione mobile, senza avere accesso a dati sensibili come i numeri delle carte di credito (anche se alcune banche potrebbero richiederli).

Nel complesso, si tratta di una scelta eccellente quando si esaminano i diversi tipi di opzioni disponibili!

Google Pay

Google Pay è un modo sicuro per pagare online. È possibile utilizzare Google Pay su dispositivi Android o tramite l’app Google Pay per iPhone e iPad, ed è disponibile in molti Paesi, tra cui Australia, Canada, Francia, Germania, Italia, Singapore e Regno Unito.

Google Pay è disponibile anche in molte lingue, come inglese (USA), inglese (Regno Unito), francese (Canada) e spagnolo, ed è possibile utilizzarlo con la propria valuta preferita in oltre 130 Paesi del mondo.

Inoltre, se il vostro negozio supporta i pagamenti contact less tramite Apple Pay o Samsung Pay, funzionerà anche con Google Pay!

Skrill

Skrill è un sistema di pagamento online molto diffuso e disponibile in molti paesi. Skrill offre un’ampia gamma di opzioni di pagamento, comprese alcune che non tutte le altre società offrono.

L'utilizzo del servizio è facile e sicuro, quindi è una buona scelta se si desidera inviare denaro online o effettuare un pagamento internazionale.

Apple Pay

Apple Pay è un modo sicuro e semplice per pagare online. Apple Pay funziona con iPhone, Apple Watch e iPad.

Quando si utilizza Apple Pay sul proprio dispositivo, viene assegnato un numero di conto dispositivo univoco e crittografato in modo da non far rientrare il numero della carta nella transazione.

Ogni transazione viene autorizzata con un codice di sicurezza dinamico unico, invece di utilizzare il codice di sicurezza sul retro o sul fronte della carta (i 3 o 4 numeri digitali sulla striscia della firma).

In questo modo si evita che vengano effettuati addebiti non autorizzati a vostra insaputa.

Quando acquistate qualcosa nei negozi o nelle app, tenete il vostro dispositivo in prossimità del lettore contactless alla cassa; quindi appoggiate il dito su Touch ID (iPhone) o Face ID (iPhone X) per approvarlo.

Neteller

Neteller è un modo veloce e sicuro per pagare online. È possibile utilizzare Neteller in più di 200 paesi ed è disponibile in molte lingue diverse.

Neteller è uno dei metodi di pagamento online più popolari, utilizzato da milioni di persone in tutto il mondo.

È un’ottima scelta per i giochi d’azzardo online, così come per altri acquisti online, tra cui biglietti aerei e per eventi, pacchetti di viaggio, hotel e case vacanza. (nota stampa).