Manfredonia, cane Charlie: si stringe il cerchio attorno al colpevole

MANFREDONIA (FOGGIA), 12/07/2022 – Ci potrebbero essere a breve sviluppi nella vicenda del ferimento a colpi di zappa del cane Charlie avvenuta la mattina di venerdi a Manfredonia quando Charlie è uscito dal cancello dell’azienda per una passeggiata ed è rientrato verso le 9 con il muso e la testa coperti da sangue a seguito di ferite che gli erano stati inferti a colpi di zappa sulla testa.

Da quanto emerge da fonti per il momento ufficiose le indagini sarebbero circoscritte ad alcune persone in particolare un gruppo di pastori presenti con le loro greggi nella mattinata di venerdi scorso nella zona in cui il cane è stato ferito. L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente in una nota comunica che: “dalle ricostruzioni effettuate Charlie e l’altro cane sarebbero usciti da soli seguendo poi un gruppo di pecore, e probabilmente le hanno infastidite innescando la feroce reazione di qualcuno dei pastori presenti.

Intanto si apprende che le condizioni del cane sono stabili e che – termina la nota AIDAA- i tempi del decorso della malattia si preannunciano lunghi cosi come precisato dal veterinario dottor Taronna che ha in cura il cane ferito. E da quanto si è appreso i proprietari del cane sono profondamente addolorati e si sentono in colpa per aver permesso ai cani di uscire da soli, pratica questa che purtroppo è frequente nelle situazioni in cui i cani vengono poi aggrediti”.

3.000 EURO DI TAGLIA SUL COLPEVOLE

Charlie è un cane che era stato tolto da un canile un anno fà e venerdi mattina in compagnia dell’altro cane era uscito dal cancello della ditta della sua adottante per fare una passeggiatina, ma verso le 9 era rientrato coperto di sangue al volto ed alla testa, subito la corsa verso il centro veterinario del dottor Salvatore Taronna che ha capito subito la gravità della situazione del cane che era stato colpito alla testa con una zappa riportando gravi ferite al cranio ed alla mandibola, ferite per le quali ora lotta tra la vita e la morte e che potrebbero portarlo anche alla perdita dell’occhio sinistro.

Per questo motivo l’AIDAA Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente aveva deciso di inviare ieri mattina una denuncia contro ignoti e di mettere sulla testa del criminale autore di tale gesto una taglia di 3000 euro che sarà pagata a chi con le proprie informazioni fornite alle autorità competenti previo denuncia firmata porterà all’individuazione ed alla condanna definitiva del responsabile di tale gesto. “Un altro gesto criminale contro un animale indifeso – scrivono in una nota gli animalisti dell’AIDAA– speriamo che Charlie ne venga fuori e ringraziamo il dottor Salvatore Taronna che si stà occupando delle cure al cane, ma non possiamo non ricordare- conclude la nota animalista- che i cani non vanno mai lasciati liberi di girare perchè purtroppo come anche questo crimine dimostra, spesso sono a rischio della loro stessa vita per mano di ignoti criminali”. Stiamo ovviamente lavorando in collegamento con l’associazione Per amore di Sirò di Manfredonia per coordinare le denunce e le iniziative a tutela di Charlie.