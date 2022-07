Foggia, 12 Luglio 2022 – I Centri per l’Impiego della Capitanata, attraverso il portale della Regione Puglia “Lavoro Per Te”, segnalano, per il periodo che va dal 28 giugno all’11 luglio un incremento del 5% che porta ad un totale di 41 nuove offerte di lavoro con un numero di 114 lavoratori ricercati. Nonostante la stagione estiva sia già inoltrata, la richiesta di figure nel settore turismo e ristorazione è ancora attiva sia in provincia che fuori regione (10 annunci).

Nel settore commercio e artigianato sono 9 gli annunci di lavoro, tra ausiliario di vendita, commesso, addetto al banco salumeria/macelleria, meccatronico. Si segnalano tre tirocini come addetto ad attività organizzative delle vendite. In questo report emerge la richiesta di figure professionali specifiche: come tecnico di laboratorio con mansioni di controllo qualità, autista di autocarri o autobetoniera, perito industriale e addetti per il settore agroalimentare. Infine, per il settore sanità, servizi alla persona e pulizia si segnalano due offerte per addetti alle pulizie, una per addetti lavanderia e un’opportunità Eures come educatori in Germania. Si segnalano tre offerte riservate agli iscritti al Collocamento mirato. È presente un solo annuncio in ambito amministrativo come addetto alla segreteria. Per can didarsi alle offerte, è necessario consultare il portale lavoroperte.regione.puglia.it o l’app “Lavoro per te Puglia”.

Per pubblicare gli annunci o per rispondere a quelli attivi, aziende e cittadini possono rivolgersi ai Centri per l’Impiego dell’Ambito d i Foggia, aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e il martedì anche dalle 15 alle 16.30) presso le sedi dislocate a Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e presso l’Ufficio collocamento mirato disabili, che ha sede a Foggia in Via Telesforo, 25 (per info e contatti: www.arpal.regione.puglia.it).