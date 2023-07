Don Matteo, via la foggiana Giannetta e Lastrico: ecco chi li sostituisce

FOGGIA – A marzo 2024, Don Matteo tornerà sui nostri teleschermi. I personaggi del Capitano dei Carabinieri Anna Olivieri e del P.M. Marco Nardi, interpretati rispettivamente da Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, avevano esaurito il loro arco narrativo nella passata stagione, trovando un commovente lieto fine.

A partire da Don Matteo 14, il loro posto verrà preso dal capitano Diego Martini e dalla P.M. Vittoria Guidi. I due rappresenteranno la nuova coppia della serie, al centro del classico plot sentimentale, con Diego disposto a tutto per riconquistare Vittoria, sua ex fidanzata.

Le conferme e l’interessante novità alla regia

Immancabile la conferma del Maresciallo Cecchini (Nino Frassica), con cui il Capitano Diego Martini svilupperà un legame di amicizia. Diverso il discorso per quanto riguarda il legame tra la new entry e Don Massimo, con un rapporto caratterizzato da alcune frizioni. Il parroco di Spoleto, tuttavia, avrà a che fare anche con la sorella Giulia, altra novità del cast, con cui dovrà superare alcune ferite del passato e che porterà guai all’amico Diego.

Conferme anche per Pippo e Natalina, rispettivamente Francesco Scali e Nathalie Guetta, volti storici della parrocchia di Spoleto sin dalla prima stagione. A chiudere il cast, le new entries Eugenio Mastrandrea, Federica Sabatini e Gaia Messerklinger. Saranno dieci le prime serate dedicate a Don Matteo 14. Alla regia Riccardo Donna, Francesco Vicario e, soprattutto, Enrico Ianniello, già protagonista come attore e regista in Un passo dal cielo 7. Lo riporta gossipetv.com.