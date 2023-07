Dopo Cerbero arriva Caronte: previste punte di 45° su Foggia

Italia nella morsa del caldo africano: temperature roventi e afa colpiscono molte città e regioni. Secondo l’esperto Antonio Sanò del “ilmeteo.it”, il caldo non accenna a diminuire. Domenica 16 l’anticiclone Cerbero lascerà spazio al più intenso anticiclone Caronte. Prima, però, alcune regioni sperimenteranno una temporanea riduzione della pressione.

Mercoledì e giovedì un vortice ciclonico invierà una perturbazione verso l’Italia, con forti temporali, grandinate e venti violenti, principalmente nelle Alpi. Non è escluso che temporali intensi raggiungano anche la Pianura Padana. Le temperature diminuiranno leggermente al Nord a causa dei temporali, ma rimarranno comunque calde.

Il resto d’Italia sarà soleggiato, con un aumento del caldo al Sud, in particolare in Puglia, dove si toccheranno i 40-41°C nella zona del foggiano. Dopo questo breve intervallo temporalesco, la pressione aumenterà nuovamente al Nord e, a partire da domenica, arriverà il potente anticiclone Caronte.

Questa nuova fase dell’anticiclone africano avrà un’ampiezza maggiore rispetto alla precedente, portando temperature ancora più calde su gran parte dell’Italia. A partire da domenica, si potranno raggiungere i 39-40°C durante il giorno non solo al Sud, ma anche a Roma, Firenze, Bologna, Padova, Pavia, Mantova e Ferrara. In sostanza, con l’arrivo dell’anticiclone Caronte, inizierà la terza ondata di calore di questa stagione. Il caldo continuerà a farsi sentire per la maggior parte della prossima settimana, trasformando l’Italia in una vera e propria fornace.