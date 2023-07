Foggia, centro raccolta rifiuti: appalto aggiudicato a ditta di Manfredonia

Foggia, 12 luglio 2023. È stato aggiudicato l’appalto per il Centro Comunale di Raccolta rifiuti differenziati in Viale Kennedy a Foggia.

La ditta che si occuperà dei lavori è quella di Domenico Ricucci, con sede a Manfredonia,

per un importo lavori di circa 390mila euro, con un ribasso del 30,5 % sull’importo a base d’asta, criterio di selezione.

Ad aprile scorso sono stati approvati dall’ufficio ambiente del Comune il progetto esecutivo, con relativi e dettagliati prospetti, la determinazione a contrarre e la documentazione di gara.

L’importo del progetto è di 500mila euro, la modalità di scelta del contraente è avvenuta sulla base di “procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della L. 120/2020”.

Invitati a partecipare 5 operatori economici, individuati a mezzo sorteggio, tramite l’Albo dei Fornitori dell’amministrazione comunale.

L’ufficio ambiente del Comune ha ripreso in mano il progetto – (Por Puglia 2014-2020) nell’asse riguardante gli interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani- che, nel 2017, era stato approvato dalla giunta comunale e finanziato per 300mila euro.

A sei anni dalla prima approvazione e a tre anni da quella misura di finanziamento, si è giunti a una svolta.

Il piano è stato aggiornato più volte dopo la firma del Disciplinare con la Regione Puglia nel 2019. Ricordiamo che il centro comunale di raccolta, finanziato con Por di cui sopra, era fino a qualche mese fa l’unico a Foggia potenzialmente operativo.

Nel frattempo, è arrivato quello in via Sprecacenere (in foto di copertina l’inaugurazione a marzo scorso) Gli ulteriori centri di raccolta sarebbero da finanziare con Pnrr, secondo il piano industriale stilato dai commissari che ha affidato il servizio ad Amiu per 9 anni. L’area su cui il centro dovrebbe sorgere si trova all’incrocio tra la fine di via Gramsci e viale Kennedy in zona Cep.

A cura di Paola Lucino, 12 luglio 2023.