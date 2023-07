Foggia, saranno prodotti 225 nuovi autobus “full electric” per la mobilità di Torino

FOGGIA – (Teleborsa) – 225 nuovi autobus “full electric” con fornitura e posa in opera delle infrastrutture di ricarica e sistemi di accumulo, per un finanziamento previsto da PNRR di oltre 150 milioni di euro, nonché full service ricambi per 10 anni in autofinanziamento per oltre 15 milioni di Euro: sono questi i numeri del bando di gara pubblicato il 10 febbraio scorso e che si è chiuso oggi con l’apertura ufficiale delle offerte e la proposta di aggiudicazione delle forniture.

Prima in graduatoria, su tutti e tre i lotti, è risultata essere IVECO BUS, (mezzi e sistemi di ricarica), il marchio di autobus urbani, interurbani e turistici di Iveco Group, in Associazione Temporanea d’Imprese con Enel X, società di Enel dedicata allo sviluppo di soluzioni e servizi energetici innovativi (progettazione ed infrastrutture energetiche), e IVECO Orecchia (fornitura di ricambi) nell’ambito di una gara che ha visto la partecipazione delle maggiori aziende del settore: BYD Europe, EvoBus Italia, Irizar e YES-EU-AS.

L’assegnazione definitiva, trascorso il periodo di “standstill”, è prevista per fine agosto.

L’accordo quadro iniziale – spiega una nota – prevede la fornitura di 225 autobus modello E-WAY così suddivisi: 135 autobus da 12 metri, 62 autobus da 18 metri e 28 autobus da 18 metri BRT (Bus Rapid Transit). Questi ultimi sono veicoli più capienti rispetto ai bus snodati tradizionali, in grado di accogliere un maggior numero di persone, con una carrozzeria che li rende più simili ai tram, sistemi ricarica in linea e corsie dedicate: saranno impiegati sul nuovo percorso della linea 2.

L’iniziativa prevede che la produzione degli autobus, con i pacchi batteria prodotti a Torino, sia completata nel nuovo stabilimento IVECO BUS di Foggia.

“Siamo particolarmente soddisfatti, perché questo bando di gara, così strategico per GTT, ha visto la partecipazione dei principali player del settore” – dichiara Serena Lancione Amministratore Delegato di GTT – “Le procedure di gara si sono chiuse nei tempi stabiliti grazie a un importante lavoro di squadra che ci ha permesso di rispettare le tempistiche previste dal PNRR per accedere e ottenere i fondi.

Questi autobus nei prossimi anni cambieranno radicalmente il volto del trasporto pubblico a Torino e consentiranno un totale rinnovo della flotta: il 63% degli autobus di GTT sarà elettrica e grazie anche al rafforzamento del sistema tranviario e metro, più dell’80% dei viaggiatori a Torino si sposterà in elettrico e quindi senza inquinare”.

“Siamo fieri di essere stati selezionati da GTT per Torino” – dichiara Domenico Nucera, President, Bus Business Unit, Iveco Group –. “Anzitutto abbiamo dimostrato la competitività del nostro prodotto a fronte della migliore concorrenza, sulla scia dei successi già ottenuti a livello internazionale.

Inoltre, questa fornitura per GTT sarà il primo esempio in Europa di contratto “turn key” dei nostri autobus elettrici: non solo i mezzi, ma anche i servizi di ricarica e i ricambi, attraverso un lavoro di squadra vincente con Enel X e IVECO Orecchia. Infine, naturalmente, ci riempie di orgoglio sapere che la città che ospita il quartier generale di Iveco Group vedrà circolare sulle sue strade i più moderni autobus elettrici prodotti proprio dalla nostra azienda”.

“Siamo molto soddisfatti di poter partecipare a un progetto così importante per la città di Torino, favorendo ulteriormente la diffusione del trasporto sostenibile nel nostro Paese” – dichiara Armando Fiumara, Head of E-Bus Italia di Enel X – . “Confidiamo che un trasporto su mezzi silenziosi e meno inquinanti possa essere ancora maggiormente preferibile da parte di cittadini e visitatori, in modo da rispondere concretamente non solo agli obiettivi di riduzione dell’impatto ambientale ma anche al miglioramento della mobilità urbana“. (Teleborsa)