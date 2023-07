Grano e strade provinciali. Del Vecchio: “Occorre intervenire o Rignano morirà”

FOGGIA – Il consigliere comunale Giosuè Del Vecchio, membro della lista civica “Viva Rignano Viva”, comunica che stamani vi è stato un doppio appuntamento politico per sollevare e tentare di risolvere due problematiche importanti per gli agricoltori e i cittadini di Rignano Garganico: il prezzo del grano, sceso sotto la soglia minima di allarme, e le strade provinciali ed interpoderali.

Del Vecchio ha incontrato a tal proposito l’assessore regionale all’agricoltura Donato Pentassuglia e l’assessore provinciale Tonio De Maio.

Tutti e due hanno ricevuto l’ex-vice sindaco del piccolo comune garganico in occasione della manifestazione pubblica indetta a Foggia dalla Confederazione Italiana Agricoltura (CIA), per la tutela dei produttori e dei consumatori. Con i due l’esponente di “Viva Rignano Viva” si è soffermato a discutere della grave crisi in cui è piombata l’agricoltura locale, che in gran parte si regge (o dobbiamo dire si reggeva) sulla coltura del grano, il cui prezzo di vendita non permette nemmeno di coprire le spese di produzione e di raccolta.

Del Vecchio ne ha approfittato anche per chiedere alla Provincia di Foggia la sistemazione delle SP 25 e 47.

Pentassuglia e De Maio hanno assicurato interventi celeri in ambedue i campi. “Non possiamo più restarcene in silenzio, anche perché se muore l’agricoltura a Rignano, il paese segue la stessa fine; ora è il momento di evitare divisioni e di iniziare a pensare al futuro delle nostre aziende, delle nostre famiglie e dei nostri giovani. Alla Pubblica Amministrazione chiediamo meno feste e più fatti concreti in questo e in tutti gli altri campi strategici per la popolazione” – conclude Del Vecchio.