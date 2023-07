Linea Manfredonia – Tremiti: Blue Navy Ferries sarà il nuovo operatore

MANFREDONIA (FOGGIA) – Tutto come previsto per l’assegnazione del contributo pubblico della Regione Puglia per l’attivazione di un collegamento estivo tra Manfredonia e le isole Tremiti.

Dopo il fallimento della prima gara, la seconda, avviata e conclusa nel giro di pochi giorni dalla Provincia di Foggia, che l’ha gestita, ha decretato oggi quale vincitore del supporto Blue Navy Ferries. Lo riporta il sito shippingitaly.it.

L’offerta della compagnia, partecipata da Irene e Andrea Tortora (e da non confondersi con Blu Navy), ha infatti ottenuto un punteggio più alto dell’altra partecipante alla gara, ovvero Gargano Metro Marine, Ati tra A.Galli & Figlio Srl e Ct Peschici Srl, che aveva vinto lo scorso anno l’analogo bando.

Sempre più probabile quindi, visto il provvedimento odierno, che potranno essere rispettati i tempi di attivazione della linea, che secondo il bando dovrà prendere il via venerdì 14 luglio.

Il servizio, secondo la Regione Puglia che lo ha promosso, ha l’obiettivo di offrire “a turisti e pendolari” un servizio di trasporto “a costi popolari” e che durante il periodo di attività la linea sia ‘coperta’ da almeno 3 coppie di corse a settimana, con un tempo massimo di percorrenza di massimo 3 ore.