Manfredonia, fratellini annegati: proclamato lutto cittadino. “Immane tragedia”

Ordinanza Sindacale n. 15 – 2023

IL SINDACO

PREMESSO che il giorno 11 luglio 2023 si è verificata la tragica morte dei fratellini Nicolae Daniel e Stefan Brichisala, che ha suscitato nella comunità profondo sgomento e particolare vicinanza alla famiglia colpita da una così drammatica perdita;

RILEVATO che la proclamazione del lutto cittadino è il modo in cui l’Amministrazione intende manifestare solennemente e tangibilmente il proprio cordoglio e quello dell’intera comunità per il tragico evento;

PRESO ATTO che le esequie saranno celebrate giovedì 13 luglio 2023 presso la Chiesa Cattedrale alle ore 16;

RITENUTO doveroso proclamare il lutto cittadino in segno di partecipazione.

PROCLAMA

il lutto cittadino per il 13 luglio 2023 – giorno in cui saranno celebrate le esequie di Daniel e Stefan Brichisala – per esprimere il cordoglio di tutta la comunità locale e i sentimenti di partecipazione al dolore dei familiari per la prematura e tragica perdita.

DISPONE

Che le bandiere esposte nel Palazzo di Città e negli altri edifici pubblici siano esposte a mezz’asta per tutta la giornata del 13 luglio 2023, in segno di lutto;

La sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dall’Amministrazione per la giornata del 13/07/2023;

L’invito agli esercizi commerciali ad abbassare le serrande per 10 minuti (ore 16 – 16.10) durante la cerimonia funebre che avrà luogo nella Chiesa Cattedrale;

L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale;

All’ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia, anche sul sito web del Comune, per la relativa diffusione;

La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Prefetto della Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Comando della Guardia di Finanza di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Locale di Manfredonia.

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Locale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

Il Sindaco

Ing. Giovanni ROTICE