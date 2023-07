Manfredonia – Sono morti i due fratellini di 6 e 7 anni, dispersi dopo essere caduti in un vascone per l’irrigazione di terreni in un’azienda agricola nel territorio di Manfredonia.

La tragedia è avvenuta nelle campagne tra Manfredonia e Zapponeta, in località Fonterosa.

Come anticipato da StatoQuotidiano.it, le ciabattine dei bambini erano state ritrovate sul bordo della vasca. A dare l’allarme sono stati i genitori dei due bambini, di nazionalità rumena, accortisi della mancanza dei figli che, si è poi scoperto, si erano allontanati da casa dopo il riposo seguito al pranzo.

Le vittime sono cadute in un vascone di 40 metri per 40 e con una profondità di circa 3 metri. La zona è scarsamente illuminata e sul posto i soccorritori hanno operato anche con le fotocellule.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i sommozzatori, che hanno recuperato i corpi senza vita dei piccoli.

“Seguo con molta apprensione le drammatiche notizie che giungono da località Beccarini, dove i sommozzatori sono all’opera per rintracciare due fratellini rumeni all’interno di un vascone d’irrigazione abbandonato. Sul posto anche la Protezione Civile del Comune di Manfredonia. Spero con tutto il cuore di poter ricevere aggiornamenti rassicuranti per i due bimbi e la loro famiglia“, aveva comunicato il sindaco di Manfredonia, Gianni Rotice, alla scomparsa dei due fratellini purtroppo deceduti.