Torino, gli cade un motore in testa: muore 58enne di Cerignola

TORINO – Un uomo originario di Cerignola, Angelo Devito, di 58 anni, è deceduto sul colpo verso le 13 di stamani.

La tragedia è avvenuta in una autorimessa di Torino, dove la vittima stava lavorando.

A dare l’allarme sono state alcune persone che hanno sentito un tonfo e hanno trovato l’uomo esanime.

I sanitari del 118 accorsi sul posto hanno provato a rianimarlo, ma senza successo. In via Lessona sono intervenuti anche i carabinieri e gli ispettori dello Spresal dell’Asl Città di Torino. L’uomo, dipendente irregolare della ditta, stava lavorando sotto il ponte dove c’era un’auto, il cui motore si è staccato improvvisamente e gli è caduto in testa provocando l’immediato decesso.

Sul posto i carabinieri della stazione Campidoglio e gli ispettori Spresal.

Lo riporta torinocronaca.it