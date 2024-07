Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha espresso la sua visione sulla memoria di Michele Fazio come un impegno attivo nell’antimafia sociale, non solo un ricordo passivo. Durante la cerimonia in memoria di Michele Fazio, ucciso per errore 23 anni fa durante una faida tra clan a largo Amendoni a Bari vecchia, il sindaco ha annunciato uno dei suoi impegni principali per il mandato in corso: l’istituzione di una commissione speciale all’interno del Consiglio comunale dedicata all’antimafia.

Questa commissione avrà il compito di formare dirigenti e dipendenti comunali per rendere l’Ente immune da tentativi di infiltrazione da parte dei clan criminali, monitorando il territorio per individuare le aree a rischio. Il sindaco ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la guardia contro le attività delle organizzazioni criminali, affermando che l’omicidio di Michele Fazio ha segnato un punto di svolta per la città di Bari, che ora deve continuare a combattere per garantire sicurezza e legalità.

Alla cerimonia hanno partecipato i genitori di Michele, rappresentanti delle autorità civili e militari, nonché volontari di Libera Bari. Il sindaco ha concluso ribadendo l’impegno dell’amministrazione a proteggere le famiglie e a rendere la città un luogo sicuro, libero dal controllo criminale.

Lo riporta Ansa.it