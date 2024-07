Calciomercato Foggia: ufficiale l'ingaggio di Camigliano

Il Calcio Foggia 1920 ha annunciato l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Agostino Camigliano, che si è legato al club rossonero fino a giugno 2026 con opzione di rinnovo. Camigliano, difensore classe 1994 originario di Segrate (MI), ha sviluppato le sue abilità calcistiche nelle giovanili del Brescia.

Il suo debutto nella serie cadetta risale al 2013 con il Brescia, prima di trasferirsi all’Udinese nel 2014. Successivamente è stato prestato alla Virtus Entella e al Cittadella. Nel 2016 ha giocato brevemente con il Trapani prima di passare alla Juve Stabia. La stagione 2017/2018 lo ha visto entrare a far parte del Cittadella, che lo ha prestato al Cosenza nella seconda metà della stagione.

Nel 2021 ha indossato la maglia della Reggiana, seguita da un ritorno al Cosenza. Nelle ultime due stagioni ha giocato per l’Ancona e la Pro Vercelli. Nel corso della sua carriera ha accumulato 231 presenze tra serie B e C. Camigliano ha dichiarato al suo ingresso nel club: “Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura con il Foggia. Conosco bene l’affetto e il calore della città e so quanto questa squadra sia importante per la comunità.”

Lo riporta Foggiatoday.it