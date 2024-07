Che Sera! In Piazza Cavour lo show di Telenorba che apre la stagione del Foggia Estate - SORRENTI

Una serata all’insegna della comicità e della musica. Lunedì 15 luglio, a partire dalle ore 21.00, Piazza Cavour ospiterà “Che Sera!”, lo show di Telenorba che animerà cinque piazze pugliesi durante l’estate.

L’evento, inserito nella programmazione del Foggia Estate 2024, sarà condotto da Valentina Persia insieme al duo Boccasile& Marettie vedrà alternarsi sul palco artisti di fama nazionale del panorama musicale e della comicità. Due ore di spettacolo che daranno vita alla programmazione di 5 puntate nel prime time di Telenorba a partire da venerdì 19 luglio.

L’ingresso è libero e gratuito, limitato – per motivi di sicurezza – a 2000 posti, di cui 300 a sedere. Prevista anche una zona destinata ai diversamente abili.

Per l’occasione, Piazza Cavour sarà chiusa al traffico a partire dalle ore 15.00 e sino al

termine dell’evento. Dalle ore 9.00 è previsto il montaggio palco con restringimento di carreggiata nella zona antistante il Pronao della Villa Comunale.

Divieto di Sosta con “Rimozione Forzata” a partire dalle ore 15.00 – e sino al termine

dell’evento – di Via Galliani nel tratto compreso tra Via IV Novembre e Via

Sollazzo. Capolinea autobus urbani ed extraurbani da Via Galliani a Via M. Mazzei a partire dalle ore 15.00

Gli artisti:

Alessandro Di Carlo, talento eclettico, dagli esordi in “Stasera mi buttotalento” a Zelig e Made in Italy, passando per show nei teatri, partecipazioni a film e protagonista del web con Pillole di Follia”.

Mama Marjas& Don Ciccio, lei tra le prime e più importanti interpretiitaliane capaci di mescolare reggae, nu soul, soca, hiphop e dancehall; lui cantante, dj e produttore da sempre innamorato del reggae.

Dino Paradiso, attore e comico, volto di Colorado, è considerato interprete della comicità tradizionalista ed all’avanguardia allo stesso tempo, umana e romantica.

Tommy Terrafino, talento di Made in Sud, dà vita a personaggi di grande successo come il Vegano, il Barber shop, il Posteggiatore.

I Terraross, Gruppo musicale che ha il merito di riscoprire e valorizzare la cultura e le sonorità di un tempo, la loro è una musica popolare “che profuma di Sud “. Tra le varie esperienze live e tv si ricorda le esibizioni negli esclusivi party della pop star Madonna.

SuperOspite Alan Sorrenti, ha raggiunto la notorietà mondiale a cavallo degli anni 70 e 80, dal rock alla disco music sempre attuale, oggi vive una seconda giovinezza artistica con un nuovo disco e concerti in tutta Italia.