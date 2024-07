Ferrovie del Gargano riceve il secondo Pop da Alstom

comunicato stampa FG

“Anche il secondo dei quattro treni Pop è stato consegnato a Ferrovie del Gargano. Un ulteriore step per il rinnovo della nostra flotta aziendale.

Il Pop ETR.103-035 è un elettrotreno costruito dalla Alstom Ferroviaria a Savigliano, in provincia di Cuneo, e destinato ai servizi regionali. Un convoglio di ultima generazione per meglio soddisfare le esigenze dei pendolari e che presto entrerà in esercizio sulle nostre tratte ferroviarie.”