Manfredonia (FG) – Un sinistro stradale ha interrotto la tranquillità della mattinata lungo la ex Strada Provinciale 141, nei pressi della località Ippocampo. L’incidente, avvenuto intorno alle ore 9:30, ha visto coinvolti tre veicoli: una Volkswagen Golf, un furgone e un altro veicolo di cui non sono ancora note le caratteristiche. Fortunatamente, nonostante la dinamica dell’incidente, i feriti non risultano gravi.

Immediatamente allertati, i soccorsi sono giunti sul luogo del sinistro con prontezza. Le ambulanze del 118 hanno prestato le prime cure ai feriti, che sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione e si parla di feriti lievi. Tra di loro vi sono il conducente della Volkswagen Golf, il guidatore del furgone e il passeggero del terzo veicolo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi necessari alla ricostruzione dell’accaduto. Al contempo, la Polizia Locale di Manfredonia e Zapponeta ha gestito la viabilità, deviando il traffico e consentendo ai soccorritori di operare in sicurezza. Le autorità stanno attualmente verificando le testimonianze dei presenti e le condizioni del manto stradale, al fine di comprendere le cause esatte che hanno portato al sinistro.

FOTOGALLERY LUIGI GUERRA, RADIO MANFREDONIA CENTRO