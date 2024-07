Eleonora Trecca, medico dell'Unità di Otorinolaringoiatria Maxillo Facciale dell'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza diretta da Lazzaro Cassano, è ospite in questi giorni della Medical University di Graz in Austria dove sta frequentano la 59esima edizione del corso di rinochirurgia

Eleonora Trecca, medico dell’Unità di Otorinolaringoiatria Maxillo Facciale dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza diretta da Lazzaro Cassano, è ospite in questi giorni della Medical University di Graz in Austria dove sta frequentano la 59esima edizione del corso di rinochirurgia per approfondire le tecniche di rinosettoplastica, chirurgia endoscopica naso-sinusale e del basicranio anteriore.

Grazie ad una borsa di studio assegnatale dalla European Rhinologic Society, la Trecca, selezionata assieme ad altri 4 colleghi under 35 tra 150 candidati, ha potuto così frequentare un corso avanzato nell’università austriaca in cui ha insegnato Heinz Stammberger, considerato il padre e pioniere della chirurgia endoscopica naso sinusale.