Lucera, "Parole in movimento”: letture animate per i degenti di Neuropsichiatria Infantile - Fonte: Foggiatoday.it

Il tema “Parole in movimento” è stato al centro di una serie di incontri di lettura animata che hanno coinvolto i giovani utenti del Servizio di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza di Lucera (SNPIA) insieme alle loro famiglie.

Questa iniziativa sperimentale è nata dalla collaborazione tra gli operatori del Servizio della ASL Foggia e i responsabili della Biblioteca ‘Lory Marchese’, entrambi ubicati presso l’ospedale “Lastaria”.

L’esperienza pilota è stata avviata in occasione dell’apertura della Biblioteca “Lory Marchese”, un nuovo spazio destinato a famiglie e giovani utenti del SNPIA. Per presentare questa nuova risorsa, sono stati organizzati incontri di lettura animata.

Tre laboratori sono stati strutturati in modo socio-comunicativo e condotti dai volontari della Cooperativa Ce.S.eVo.Ca.. La lettura animata è caratterizzata da una narrazione vivace che prende vita attraverso la voce e la mimica del lettore. Questa modalità non solo coinvolge i bambini, ma facilita anche il dialogo, la conoscenza reciproca e l’interazione tra bambini e adulti.

Dopo il successo dei primi laboratori, che hanno ricevuto feedback positivi, è previsto il ripristino dei laboratori in autunno, con una struttura più organizzata. È attualmente in fase di definizione un progetto che aggiungerà un intervento “ecologico” a supporto dell’intervento terapeutico, mirato a facilitare la vita quotidiana dei giovani utenti. Questo progetto si svolgerà in un contesto neutro ma ricco di stimolazioni socio-comunicative e didattiche.

L’equipe della ASL Foggia coinvolta include Albacenzina Borelli e Federica Annecchini (Neuropsichiatri Infantili); Valentina Malerba e Valentina Inglese (Psicologhe e Psicoterapeute); Valeria Traversa (Neuro-Psicomotricista e Psicomotricista); Anna Russo e Sara De Marco (Logopediste).

