Napoli, 15enne accoltellato in un bar: arrestato un coetaneo per tentato omicidio - Fonte: ilcorrieredellacittà

Un quindicenne è stato ferito con due coltellate e un ragazzo di 16 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Questo il tragico bilancio di una serata violenta a Volla, un comune in provincia di Napoli.

I fatti

Poco prima delle 23 di ieri, i carabinieri di Torre del Greco hanno ricevuto una segnalazione riguardante un ragazzo ferito. Arrivati in via Aldo Moro, i militari hanno scoperto che un quindicenne del posto era stato aggredito con due coltellate mentre si trovava in un bar con amici. Le motivazioni dell’aggressione sono ancora sconosciute.

Le indagini

I carabinieri hanno raccolto testimonianze e analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza, riuscendo a identificare il presunto aggressore, un sedicenne di Ponticelli. Il giovane è stato trovato a casa sua e arrestato, ritenuto gravemente indiziato di tentato omicidio. Su disposizione della Procura della Repubblica per i minorenni di Napoli, è stato trasferito al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, in attesa di ulteriori provvedimenti da parte dell’autorità giudiziaria.

La vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Villa Betania, dove è ricoverata in prognosi riservata. Fortunatamente, non è in pericolo di vita.

Lo riporta Tg24.sky.it