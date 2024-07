San Giovanni Rotondo si prepara ad ospitare un evento straordinario dedicato alla pizza, con la partecipazione speciale del Campione Europeo di Pizza, Ciro Sasso.

Gargano Pizza Festival: La Terza Edizione

La terza edizione del “Gargano Pizza Festival” si terrà il 9, 10 e 11 agosto, consolidandosi come uno degli eventi enogastronomici più prestigiosi della zona. Le precedenti edizioni hanno attirato un vasto pubblico, affermando il festival come un appuntamento imperdibile per gli amanti della vera pizza napoletana.

Una Location Suggestiva

L’evento si svolgerà nella splendida cornice di Piazza del Municipio (Piazza dei Martiri), con inizio delle degustazioni alle ore 18:00. Questo spazio suggestivo farà da sfondo a una manifestazione che promette di essere il culmine dell’estate a San Giovanni Rotondo.

La Star dell’Evento: Ciro Sasso

Il Maestro Pizzaiolo Ciro Sasso, celebre per i suoi 25 titoli vinti, tra cui il primo posto al “Campionato Europeo di Pizza” nel 2018, sarà la stella dell’evento. Sasso ha ricevuto le tre stelle dalla prestigiosa Accademia “Peperoncino Rosso” nel 2021, il massimo riconoscimento a livello nazionale.

Durante il festival, Sasso e il suo staff presenteranno una selezione di pizze in edizione limitata, create appositamente per il Gargano, utilizzando solo prodotti a km 0 di eccellenza pugliese, come la mozzarella di bufala DOP e l’olio extravergine d’oliva.

Forni Artigianali e Atmosfera Unica

Tre grandi forni a legna, alimentati con legna di ulivo e realizzati artigianalmente dalla rinomata Forneria “Peppuccia” di Eboli, saranno posizionati in piazza. Questi forni, con piani cottura costruiti con mattoni refrattari uniti alla sabbia del Vesuvio, conferiranno alla pizza un gusto unico e inconfondibile.

Intrattenimento e Degustazioni

Oltre 200 posti a sedere saranno allestiti in piazza per accogliere i visitatori, che potranno gustare le pizze preparate dalle mani esperte di Ciro Sasso, mentre ascoltano le esibizioni di band locali. Il 9 agosto sarà animato da un DJ set live con DJ internazionali, il 10 agosto vedrà l’esibizione del gruppo di musica popolare “I Gargarensi”, e l’11 agosto chiuderà il festival il gruppo “Sud Folk”, famoso in tutta Europa per la loro musica coinvolgente.

Menu Accessibile

Per favorire una degustazione rapida, l’organizzazione offrirà un menù accessibile: una pizza e una bibita a scelta (Coca Cola, aranciata o birra artigianale) a soli 10 euro.

Vi aspettiamo numerosi a San Giovanni Rotondo per gustare le migliori pizze napoletane in un’atmosfera serena e festosa.

