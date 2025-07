Cerignola, Di Toro: «Determinazione e coraggio nelle scelte. Cessioni pesanti ma necessarie»

Il mercato dell’Audace Cerignola si è aperto con scelte importanti e qualche addio eccellente. A confermarlo è il direttore sportivo Elio Di Toro, intervenuto ai microfoni di “A Tutto C” su TMW Radio, che ha illustrato la filosofia alla base di questo nuovo corso: «Abbiamo effettuato già qualche cessione eccellente, spinte anche da offerte economiche molto importanti – spiega Di Toro – È difficile dire di no di fronte a proposte così, perché la società deve proseguire il suo percorso. Ci vuole anche la forza di lasciare andare e accettare le dinamiche del mercato».

La stagione che sta per cominciare segna per il Cerignola una fase di transizione: «Abbiamo deciso di ripartire da un concetto semplice: la motivazione – racconta il DS – Vogliamo dare spazio a chi ha ambizioni diverse dalle nostre, sempre a determinate condizioni, e puntiamo a ringiovanire un po’ l’organico. Ci siamo autostimolati in questa direzione, ripartendo da uno zoccolo duro, da un nuovo allenatore motivato che incarna lo spirito dell’Audace Cerignola e da figure importanti come il nostro capitano, Cuppone, e attendiamo Paolucci».

Le cessioni, però, non sono finite: «In organico ci sono ancora giocatori come Russo, Coccia e Visentin. Valuteremo ogni situazione per trovare le soluzioni migliori, anche per il benessere delle loro famiglie. Quello che è successo lo scorso anno dobbiamo dimenticarlo: un giorno lo ricorderemo come un bellissimo sogno, ma ora dobbiamo guardare avanti». Una riflessione che porta inevitabilmente al tema del cambiamento: «Modificare una macchina che in alcuni momenti sembrava perfetta è un rischio – ammette Di Toro – Ma insieme al Presidente e alla società abbiamo deciso di affrontarlo. Abbiamo perso equilibri importanti e ora dobbiamo ritrovarli, consapevoli che servirà del tempo ma con la determinazione per farlo velocemente».

Tra i giocatori su cui costruire il futuro, Di Toro indica senza esitazioni Luigi Cuppone: «Per me è essenziale: non solo come calciatore, ma soprattutto come persona. Ha valori rari da trovare oggi, che fanno parte del suo DNA». Fare il direttore sportivo significa anche affrontare errori e difficoltà, ma senza perdere l’orizzonte del progetto: «Cerco di essere me stesso, commettendo inevitabilmente degli errori, sia umani che tecnici – conclude Di Toro – Ma credo nel lavoro quotidiano e nella longevità. Bisogna affrontare i problemi, stringersi attorno alla squadra e portare avanti il percorso. Solo se una situazione diventa irreparabile si interviene drasticamente. Finché ci sono margini per costruire, bisogna provarci. Io in questo credo moltissimo».

Tra cessioni, nuovi innesti e una squadra da ricostruire, l’Audace Cerignola riparte dunque da qui: determinazione, motivazione e il coraggio di cambiare, senza dimenticare l’identità costruita negli ultimi anni.