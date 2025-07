Confcommercio Foggia: “Bene la revoca del divieto di balneazione, ma ora si valutino ristori per le attività penalizzate”

Foggia, 12 luglio 2025 – Confcommercio Foggia accoglie come buona notizia la revoca del divieto temporaneo di balneazione a Manfredonia e Siponto, ufficializzata da Comune di Manfredonia.

“La notizia della revoca è certamente positiva – dichiara Antonio Metauro, Presidente di Confcommercio Foggia – e restituisce serenità agli operatori turistici, ai residenti e ai visitatori che scelgono il litorale sipontino. Tuttavia, non possiamo ignorare le conseguenze economiche che questi giorni di incertezza e allarme hanno causato a decine di attività del territorio, tra stabilimenti balneari, strutture ricettive, bar, ristoranti e servizi turistici.”

Confcommercio sottolinea che, pur comprendendo la necessità delle ordinanze a tutela della salute pubblica, è fondamentale che gli enti preposti si facciano carico delle ricadute economiche che simili situazioni generano sul tessuto imprenditoriale locale.

“Chiediamo alla Regione Puglia e al Comune di Manfredonia di avviare una verifica concreta sulla possibilità di attivare forme di ristoro economico per le imprese che hanno subito danni e perdite di fatturato in seguito al divieto di balneazione”, prosegue Metauro.

“Allo stesso tempo, è necessario rafforzare la trasparenza e la tempestività delle comunicazioni ufficiali, per evitare allarmismi e tutelare l’immagine turistica della costa.” Confcommercio si rende disponibile fin da subito a collaborare con le istituzioni per monitorare l’impatto reale della vicenda sulle attività locali e per prevedere strumenti di sostegno in tempi rapidi.

“L’auspicio è che questo episodio possa aprire un confronto serio e strutturato su come coniugare tutela ambientale, trasparenza amministrativa e salvaguardia dell’economia turistica locale.”