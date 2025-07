In un tempo in cui la logica del riarmo sembra tornare dominante nel dibattito internazionale, la voce di Mons. Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, risuona come un appello controcorrente e profetico.

Nell’intervista che segue, registrata il 6 luglio 2025, Moscone mette in discussione il principio secondo cui la pace si garantirebbe armando gli eserciti, ricordando come la storia – da due guerre mondiali alla “terza guerra mondiale a pezzi” evocata da Papa Francesco – dimostri il contrario.

Critico verso la cultura del merito che, se assolutizzata, rischia di legittimare la disuguaglianza, Moscone denuncia anche il fallimento dell’Europa nel costruire un progetto politico unificato, capace di svincolarsi dalla NATO e fondare un’autentica politica estera comune. L’idea di pace che propone è radicale, fondata sulla dismissione degli armamenti, sul coraggio del dialogo e su un ritorno ai valori cristiani che ispirarono i padri fondatori dell’Unione Europea. Un’analisi lucida e coraggiosa, che interroga la politica e la coscienza di tutti. (Redazione StatoQuotidiano.it).

INTERVISTA A CURA DELL’AVVOCATO DONATELLA PERNA

Eccellenza, in una nostra precedente intervista lei ha definito il motto latino «si vis pacem, para bellum» come il proverbio più smentito dalla storia, visto che l’Impero romano, fondato su questo principio, fu infine distrutto proprio dalla logica della potenza e della guerra. Tuttavia, recentemente, alcuni esponenti istituzionali, come la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, lo hanno rilanciato sostenendo che la pace si conserva solo attraverso una difesa adeguata, intesa non come minaccia ma come deterrenza.

Secondo lei è ancora legittima una geopolitica che misura la pace sul bilancio della difesa?

Direi proprio di no. Lo dimostrano i fatti della storia, soprattutto dal secolo scorso, attraversato da due guerre mondiali, dalla Guerra Fredda e ora – come ha detto Papa Francesco – da una “terza guerra mondiale a pezzi”. Si sono costruiti arsenali enormi, si è moltiplicato il numero delle bombe atomiche, eppure la pace non è arrivata. L’unica “deterrenza” efficace finora è che nessuno ha ancora usato le armi nucleari. Ma preparare armi significa, prima o poi, usarle: perciò si finisce con l’inventare guerre dove non ce ne sarebbero state. Le grandi potenze armano altri Paesi, alimentano i conflitti e sperimentano la loro forza attraverso le guerre delegate.

Non ritiene che anche altri attori internazionali abbiano abbandonato il dialogo a favore della forza?

Finora sembrerebbe proprio così. Anche nazioni che storicamente erano neutrali – come la Finlandia o la stessa Svizzera – hanno cambiato posizione: la Finlandia è entrata nella NATO, abbandonando il suo tradizionale disarmo.

Anche l’Iran si stava riarmando…

Questo è tutto da dimostrare, mentre è provato che l’Occidente, negli ultimi decenni, ha alimentato tensioni e poi guerre. Non dico che regimi come quello di Assad in Siria o di Saddam Hussein in Iraq fossero paradisi, ma non c’erano guerre civili prima dell’intervento esterno. Dopo, invece, è stato il caos: Siria, Iraq, Libia, Afghanistan… è una lettura facilissima. Eppure i media mainstream la ignorano.

Quale discernimento dovrebbe oggi compiere l’Europa?

Serve un cambio radicale. Se davvero vogliamo la pace, bisogna smettere di investire negli armamenti. Negli anni ’70-’80, dopo il Vietnam e con i primi colloqui tra USA e URSS, si cominciò a ridurre le armi. Ma, finita la Guerra Fredda, l’Occidente ha ripreso ad armarsi. Per difendersi da chi? Non è chiaro.

I nuovi equilibri globali sembrano sempre più instabili…

Viviamo dentro un sistema troppo rischioso, che non genera pace ma solo conflitti localizzati e permanenti. Dove sono finite le “primavere arabe”? In guerre civili e devastazione. L’Europa ha sbagliato e continua a sbagliare. Prendiamo l’Ucraina: armare una parte non è mediazione, è partecipazione indiretta al conflitto. La NATO, l’UE e gli USA hanno agito così, forse per contenere Russia e Cina.

La minaccia percepita da est ha favorito il riarmo europeo, ma aumentando la dipendenza da forniture militari esterne.

Esatto. Ma mi chiedo: quante volte la Russia ha invaso l’Occidente? Mai. Non ha bisogno di espandersi a ovest. Ma se la NATO si avvicina troppo, è normale che reagisca. E ricordiamoci che la Russia possiede ancora l’intero arsenale atomico sovietico, comprese testate ereditate da Paesi oggi indipendenti, come Ucraina, Bielorussia, Georgia…

La Russia è più europea che asiatica: non è un errore averla isolata?

Certo. Geograficamente e culturalmente è parte dell’Europa. Mosca è una finestra sull’Occidente. L’Europa, da Atlantico agli Urali, ha radici comuni che oggi stiamo rinnegando.

Durante l’incontro a Brindisi “Ripudia la guerra, prepara la pace”, ha proposto l’uscita dell’Italia dalla NATO. Quali sarebbero i passaggi?

Non ho studi approfonditi in merito, ma credo che l’occasione si sia persa quando è caduto il Patto di Varsavia. L’UE si è allargata in numero ma non è diventata una vera unione politica. Se allora avesse lasciato la NATO e costruito una propria politica estera, un esercito comune, oggi non ci chiederemmo come uscirne. Se resta la NATO, non nascerà mai una difesa europea autonoma.

La NATO può ancora essere strumento di stabilità diplomatica?

Forse, ma dovrebbe cambiare leadership. Finora ha seguito solo la logica del riarmo. Prima ci dicevano che non c’erano soldi per il sociale, ora troviamo 800 miliardi per le armi. È illogico.

Il riarmo ha costi altissimi e implica capacità offensive. Non è una strada insostenibile?

Si finisce per trasformare l’economia in economia di guerra, e un’economia di guerra produce guerra, non altro. Lo dice la storia: in 250 anni il sistema fondato su armi e riarmo ha portato solo distruzioni, a prescindere dai regimi che lo guidavano.

Lei ha detto: “Questa non è la mia Europa”. A quale Europa cristiana fa riferimento?

A quella dei padri fondatori, che puntavano a disarmo e pace, non al riarmo. Dopo la Seconda guerra mondiale, vollero superare il colonialismo e costruire un’unità fondata su valori cristiani. I trattati di Roma del 1957 ne sono espressione. Senza quelle radici cristiane, l’Europa tradisce se stessa.

Ha anche criticato la “cultura del merito”. In che senso?

La cultura del merito, quando diventa principio educativo, alimenta competizione e disuguaglianza. Il Vangelo ci insegna a valorizzare i talenti, sì, ma come dono da mettere a servizio di tutti, non come proprietà privata. Se educhiamo al merito, finirà che chi è povero sarà visto come incapace o colpevole, e chi è ricco come più meritevole. È un errore di lettura, figlio del calvinismo, non del cristianesimo.

Il suo messaggio è vicino a quello di Papa Francesco, che ha più volte denunciato la “Terza Guerra Mondiale a pezzi”… Anche il nuovo Papa Leone XIV sembra proseguire questa linea.

Infatti. Non vedo alcuna discontinuità. Leone XIV ha pronunciato la parola “pace” fin dal primo giorno, come fece il Signore risorto. Il suo stile è forse diverso, ma il contenuto è lo stesso: giustizia sociale, pace, ecologia integrale.

Eccellenza, la sua è una voce fuori dal coro, ma non isolata. La ringrazio per la franchezza e il coraggio.

Grazie a voi per l’ascolto. E, come dice Papa Francesco, «ci vuole più coraggio a fare la pace che a fare la guerra». È il coraggio delle relazioni e della solidarietà. E come ricordava anche il giudice Borsellino: «con la paura si muore ogni giorno».

A cura dell’Avvocato Donatella Perna.