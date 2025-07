Ex immobile Anas in disuso da anni, c'è il bando per strapparlo al degrado con eventi socio-culturali

Un pezzo importante del patrimonio urbano di Foggia potrebbe presto tornare a vivere grazie a una nuova iniziativa dell’Agenzia del Demanio. L’ex edificio Anas di via Vittime Civili 83 è stato infatti inserito tra i 20 immobili pubblici per i quali sono stati pubblicati nuovi bandi di concessione destinati a soggetti privati, enti del terzo settore e realtà attive nei settori culturale, sociale e turistico. L’obiettivo è chiaro: evitare l’abbandono e il degrado restituendo l’immobile alla collettività, attraverso formule innovative di “Temporary Use” che permettano di avviare iniziative temporanee in attesa di più complessi interventi di recupero definitivo. L’ex palazzo Anas rientra in questo percorso: potrà essere utilizzato per attività civiche, culturali, sociali o ricreative che rispondano alle esigenze del territorio.

I bandi, consultabili sul sito dell’Agenzia del Demanio (www.agenziademanio.it), prevedono per l’edificio di Foggia un periodo di concessione compreso tra un minimo di 6 mesi e un massimo di 24 mesi, con un canone base d’asta annuale molto contenuto, pari a 248,98 euro. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del 25 settembre 2025. La scelta dell’assegnatario non si baserà esclusivamente sull’offerta economica, ma terrà conto della qualità della proposta progettuale, del suo impatto sociale e culturale, e delle modalità di gestione e valorizzazione dell’immobile. Una modalità pensata per premiare chi è capace di trasformare lo spazio in un vero centro di aggregazione, utile e inclusivo.

L’immobile oggetto del bando comprende il piano terra del blocco principale dell’ex sede Anas, accessibile da via Vittime Civili. Gli ambienti, un tempo destinati a uffici e riunioni, si compongono di una hall, una grande sala, due ulteriori vani (ex portineria e centralino), un servizio igienico e l’area esterna di pertinenza. Attualmente l’edificio mostra segni evidenti di degrado, ma secondo la scheda tecnica del Demanio conserva importanti potenzialità, soprattutto se riqualificato con interventi di manutenzione leggera. L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia nazionale di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico che punta a coinvolgere realtà locali come associazioni, cooperative ed enti culturali e sociali. L’idea è duplice: restituire dignità a spazi sottoutilizzati e allo stesso tempo offrire nuove opportunità di incontro, cultura e partecipazione per la cittadinanza.

Il progetto di “Temporary Use” rappresenta così una chance concreta per trasformare l’ex palazzo Anas in un punto di riferimento per attività civiche, culturali o creative, contribuendo al rilancio urbano e rafforzando il senso di appartenenza alla comunità. Per tutti i dettagli, è possibile consultare i bandi sul sito ufficiale dell’Agenzia del Demanio, nelle sezioni “Gare e Aste” e “In evidenza”. La data ultima per presentare le domande è fissata per il 25 settembre 2025 alle ore 12. Foggia ha così l’opportunità di riscoprire e far rivivere un luogo storico, restituendolo alla città come spazio aperto, condiviso e generativo, in attesa di una più ampia riqualificazione futura.