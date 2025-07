Una maxi-operazione condotta dalla Polizia di Stato ha smantellato un articolato sistema criminale dedito alla produzione e utilizzo di documentazione falsa per agevolare l’ingresso irregolare di cittadini stranieri in Italia. L’indagine, coordinata dal Servizio Centrale Operativo (SCO) e condotta con il coinvolgimento delle Squadre Mobili di 23 province, ha portato all’arresto di nove persone, ritenute responsabili – a vario titolo – di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, falso ideologico, truffa aggravata e intermediazione illecita.

Tra le città interessate dai controlli figurano anche Bari, Foggia e Taranto, dove le forze dell’ordine hanno sottoposto a verifica la posizione di numerosi cittadini extracomunitari e di imprese locali. In totale, sono stati controllati 1.317 stranieri e 167 aziende, con il supporto operativo dei Reparti Prevenzione Crimine e degli Uffici Immigrazione delle Questure coinvolte.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i gruppi criminali avevano messo in piedi un vero e proprio sistema di “commercio” delle pratiche di ingresso attraverso il cosiddetto “decreto flussi”, la normativa italiana che regola l’ingresso programmato di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale o subordinato. I malviventi offrivano ai migranti la possibilità di entrare in Italia o regolarizzare la propria posizione attraverso pratiche apparentemente legali, che però si basavano su documenti totalmente contraffatti.

Il meccanismo era tanto semplice quanto efficace: dietro pagamento di somme che oscillavano tra i 1.000 e i 5.000 euro – in alcuni casi anche 1.500 euro per singola pratica – venivano forniti contratti di lavoro fittizi, dichiarazioni di ospitalità inesistenti o altre attestazioni documentali false, create ad hoc per superare i controlli amministrativi e ottenere il rilascio del nulla osta al lavoro. In alcuni casi, i promotori del sistema si presentavano come intermediari in grado di “facilitare” le pratiche, millantando rapporti con funzionari o uffici pubblici.

Il fenomeno, oltre a configurarsi come un reato grave sotto il profilo penale, ha generato effetti distorsivi anche sul piano sociale ed economico, sottraendo posti di lavoro reali e creando concorrenza sleale nel mercato occupazionale, con il rischio di alimentare il lavoro nero e lo sfruttamento. Inoltre, il sistema ha prodotto un forte danno anche all’immagine e alla credibilità delle istituzioni, indebolendo i meccanismi di controllo previsti dalla legge.